BYD hat am Donnerstag einen weiteren kleineren Kursrutsch hinnehmen müssen. Der Titel musste nur wenige Cent einbüßen, rutscht nun aber immer weiter in Richtung eines Trendwechsels, befürchten erste Chartanalysten bereits. Denn: Nun käme es darauf an, dass die Aktie die Untergrenze bei 5,60 Euro hält. Gelingt dies, sei der Aufwärtstrend der vergangenen Wochen durchaus aufrecht zu erhalten. Wenn der Wert allerdings nach dem Aufschwung seit Mitte Januar deutlicher nach unten kippen sollte, dann ... (Frank Holbaum)

