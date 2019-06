Die Aktie der Wirecard AG reiht sich zu Wochenschluss in der Verliererliste weit unten ein. Anleger nehmen bei dem DAX-Titel nach starken Wochen - das Papier hat ausgehend von der Aufnahme ins Aktien-Musterdepot des AKTIONÄR Anfang April rund 40 Prozent an Wert gewonnen - Gewinne mit. Das erst vor wenigen Tagen erzeugte Kaufsignal droht sich als Bullenfalle zu entpuppen. Oder steckt hinter dem Rücksetzer vielmehr die Chance, auf die alle nicht investierten Anleger so gehofft haben?

