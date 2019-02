Die politischen Unsicherheitsfaktoren belasten am Donnerstag zunächst die Stimmung an der Wall Street. Am Morgen hatten die USA und Nordkorea überraschend ihre Abrüstungsverhandlungen in Vietnam abgebrochen. Negative Kommentare des US-Chefunterhändlers zu den Verhandlungen zwischen China und den USA treiben die Anleger zusätzlich an die Seitenlinien. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

