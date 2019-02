In den USA hat sich in der Region Chicago die Unternehmensstimmung deutlich stärker als erwartet aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex stieg im Februar um 8,0 Punkte auf 64,7 Zähler, wie die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Donnerstag in Chicago mitteilte. Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg auf 57,5 Punkte erwartet.

Werte über 50 Punkten signalisieren ein Wachstum der wirtschaftlichen Aktivität, Werte darunter eine Schrumpfung./jsl/jkr/fba

