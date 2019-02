Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Erfolgreiche Projektfertigstellungen sowie positives Marktumfeld führen mit 276,5 Mio. EUR zu höchstem Bewertungsergebnis in der Unternehmensgeschichte, so die CA Immobilien Anlagen AG (CA Immo) (ISIN AT0000641352/ WKN 876520) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...