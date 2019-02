Ähnlich wie Boschs Elektroroller-Sharing Coup, nur in etwas kleinerem Stil will auch Sharing-Anbieter emmy mit seinen Elektro-Rollern expandieren. So wird die Flotte in Berlin bis April von 650 auf 800 E-Schwalben aufgestockt. Darüber hinaus plant Emmy, weitere Städte zu erschließen. Das äußerte Gründer Valerian Seither gegenüber "Gründerszene" und "NGIN Mobility". Nähere Details sind noch nicht bekannt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...