Cornelia Eidloth blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Freenet wieder. Mit den vorläufigen Zahlen fürs Jahr 2018 hat Freenet die gesteckten Ziele erfüllt. Allerdings wird der Konzern zum ersten Mal seit acht Jahren die Dividende nicht anheben. Das kommt nicht gut an bei den Anlegern. Bei den Verkäufen steht Zalando auf dem zweiten Platz. Auch hier wurden heute Zahlen vorgelegt. Zalando hat im Weihnachtsquartal noch einen Schlussspurt hingelegt.