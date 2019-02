Der amerikanische Leitindex ist gestern wieder unter die 26.000 Punkte-Marke gefallen. Er ging mit Verlusten von knapp 0,3 Prozent aus dem Handel. Auch der S&P 500 (-0,05%) und der Nasdaq 100 (-0,09%) verzeichneten leichte Verluste.



Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Alibaba, JD.com, Fitbit, Square und Huya. Cornelia Eidloth, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.