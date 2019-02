Alle spekulieren: Was wird Elon Musk heute um 23 Uhr MEZ verkünden? Auch die Analysten von Baird wissen es nicht, tippen aber: Es könnte der Verkaufstart des 35.000-Dollar-Model-3 sein - was den Analysten zufolge die Stimmung der Anleger heben dürfte. Ohnehin seien Sorgen über die Stärke der Nachfrage überzogen, so Baird. Tatsächlich würde eine weitere Senkung des Einstiegspreises weltweit viele Kunden freuen. DER AKTIONÄR hat bereits sein Model 3 erhalten - und das Fahrverhalten ist wirklich beeindruckend! Aber Shortseller wie Mark Spiegel argumentierten bereits, dass ein schnelles Anbieten des Model 3 zu 35.000 Dollar ein Indiz für eine bereits abflauende Nachfrage nach den teueren Varianten des Model 3 und ein schlechtes Zeichen für die Marge sei. Im Vorfeld der Überraschung ist die Vorfreude der Anleger zumindest am Kurs abzulesen:

