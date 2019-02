An der Wall Street haben sich die Anleger auch am Donnerstag zurückgehalten. Der gescheiterte Nordkorea-Gipfel trübte etwas die Stimmung, da Hoffnungen auf eine Friedenslösung und einen Einstieg in die atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel vorerst wieder zunichte gemacht wurden.

So gab der US-Leitindex Dow Jones Industrial um 0,09 Prozent auf 25 962,70 Punkte nach. Auf Monatssicht deutet sich damit aber immer noch ein Plus von rund 4 Prozent an.

Der marktbreite S&P 500 verlor am Donnerstag 0,25 Prozent auf 2785,43 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,43 Prozent auf 7086,09 Zähler.

Zudem enttäuschten die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten, da die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet gestiegen war. Allerdings zog das Bruttoinlandsprodukt des vierten Quartals 2018 auf das Jahr hochgerechnet deutlicher an als von Experten prognostiziert./la/stw

