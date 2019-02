Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Vorzeichen für eine anhaltend Konsumkonjunktur in Deutschland stehen gut, so die Analysten der DekaBank. Zwar würden die Beschäftigungszuwächse geringer, dafür würden 2019 höhere Lohnsteigerungen helfen. Im europäischen Rückblick sei nach der globalen Finanzkrise in den meisten Eurozone-Ländern eine bewusste Lohnzurückhaltung zu beobachten gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...