EU-Kreise: Einigung mit britischer Regierung bis zum 12. März möglich

BRÜSSEL/LONDON - Im Brexit-Streit über den sogenannten Backstop für Irland könnte es nach Angaben von EU-Diplomaten noch vor dem 12. März mit der britischen Regierung zu einer Einigung kommen. Mehrere EU-Vertreter bestätigten dies der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Gleichwohl sei eine Verschiebung des Brexit-Datums 29. März inzwischen fast unausweichlich, sagten EU-Diplomaten.

ROUNDUP: US-Wirtschaft kühlt sich zum Jahresende weiter ab

WASHINGTON - Die Wirtschaft der USA ist zum Jahresende erneut schwächer gewachsen, allerdings nicht so schwach wie befürchtet. Nach Angaben des US-Handelsministeriums vom Donnerstag wuchs die größte Volkswirtschaft der Welt im vierten Quartal um auf das Jahr hochgerechnete 2,6 Prozent. Das ist weniger als das Wachstum in den beiden Quartalen zuvor. Analysten hatten jedoch im Schnitt ein noch schwächeres Wachstum von 2,2 Prozent erwartet.

USA: Chicago-Einkaufsmanagerindex steigt deutlich stärker als erwartet

CHICAGO - In den USA hat sich in der Region Chicago die Unternehmensstimmung deutlich stärker als erwartet aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex stieg im Februar um 8,0 Punkte auf 64,7 Zähler, wie die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Donnerstag in Chicago mitteilte. Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg auf 57,5 Punkte erwartet.

ROUNDUP: Inflation zieht im Februar an - Energie teurer

WIESBADEN - Gestiegene Energiepreise haben die Inflation in Deutschland im Februar angetrieben. Die Verbraucherpreise lagen um 1,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden anhand vorläufiger Daten mitteilte. Im Januar hatte die Teuerungsrate noch 1,4 Prozent betragen. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,5 Prozent.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend stark gestiegen. Die Zahl der Erstanträge habe in der vergangenen Woche um 8000 auf 225 000 zugelegt, teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Volkswirte hatten mit einem schwächeren Anstieg auf 220 000 Erstanträge gerechnet.

Brüssel lehnt Brexit-'Minideal' zu Bleiberechten von Briten ab

BRÜSSEL/LONDON - Die EU-Kommission lehnt einen eigenen Vertrag mit London über Bleiberechte für EU-Bürger in Großbritannien und Briten in der EU ab. "Wir werden keine Mini-Deals verhandeln", sagte eine Kommissionssprecherin am Donnerstag in Brüssel.

Italien: Verbraucherpreise steigen stärker

ROM - In Italien sind die Verbraucherpreise im Februar wieder etwas stärker gestiegen. Nach Angaben des Statistikamts Istat vom Donnerstag lag das nach europäischen Standards berechnete Preisniveau (HVPI) 1,2 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Im Januar hatte die Rate 0,9 Prozent betragen. Im Monatsvergleich gingen die Verbraucherpreise im Februar um 0,2 Prozent zurück. Die Entwicklung entsprach den Erwartungen von Analysten.

Forschungsförderung: Altmaier will konstruktiv mit Scholz reden

BERLIN - Die von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) geplante steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung in Unternehmen stößt im Wirtschaftsministerium grundsätzlich auf Zustimmung. Minister Peter Altmaier (CDU) setze sich seit langem für so eine Förderung ein, um vor allem Mittelständler zu unterstützen, teilte eine Sprecherin am Donnerstag in Berlin mit. "Denn die Innovationsaktivitäten im deutschen Mittelstand geben seit mehreren Jahren Anlass zur Sorge." Man begrüße daher, dass Scholz einen Gesetzentwurf vorlegen wolle, und werde ihn in den nächsten Wochen "konstruktiv" zwischen den Ressorts abstimmen.

Frankreichs Wirtschaft bleibt auf Wachstumskurs

PARIS - Die französische Wirtschaft hat ihr moderates Wachstum zum Jahresende 2018 fortgesetzt. Nach Angaben des Statistikamts Insee vom Donnerstag wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 0,3 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresquartal betrug das Wachstum 0,9 Prozent. Damit wurde eine erste Schätzung bestätigt.

Frankreich: Inflationsrate steigt weniger als erwartet

PARIS - In Frankreich hat sich der Preisauftrieb im Februar weniger als erwartet beschleunigt. Die nach europäischen Standards berechnete Jahresinflationsrate (HVPI) sei von 1,4 Prozent im Vormonat auf 1,5 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris laut einer ersten Schätzung mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Rate von 1,7 Prozent gerechnet.

