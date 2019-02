Hamburg (ots) - Bündelung der Einzelvertriebe / Neuer Qualitäts- und Innovationsführer entsteht



Gruner + Jahr und die Bauer Media Group haben sich auf eine wegweisende Zusammenarbeit im Einzelvertrieb geeinigt. Vorbehaltlich der Zustimmung des Bundeskartellamts bündeln die Hamburger Verlage die Vertriebskraft beider Häuser und stärken so ihre Leistungsfähigkeit für die von ihnen vertriebenen Titel. Durch die Kooperation begegnen die Bauer Media Group und Gruner + Jahr den veränderten Anforderungen des Marktes und formen eine marktstarke, zukunftssichere Plattform für den Zeitschriftenvertrieb. Es entsteht der neue Qualitäts- und Innovationsführer in Deutschland.



Wesentlicher Teil dieser Vertriebskooperation ist das neu entstehende Unternehmen DMV DER MEDIENVERTRIEB, in dem die Bauer Media Group und Gruner + Jahr alle Vertriebsaufgaben im Einzelvertrieb für Verlagskunden zusammenführen. Dadurch profitieren auch diese von den Vorteilen der Zusammenarbeit. Der Abonnementvertrieb und die digitalen Vertriebsaktivitäten beider Häuser werden nicht in die Kooperation eingebracht.



Oliver Radtke, Chief Operating Officer von Gruner + Jahr und Vorsitzender der Geschäftsführung des DPV: "Die Partnerschaft mit der Bauer Media Group ist von großer strategischer Bedeutung. Die heutigen Arbeitsstrukturen und Kernkompetenzen beider Partner ergänzen sich perfekt und vereinen künftig das Beste beider Seiten. Der neue Anbieter verspricht für die Zukunft im hart umkämpften Presseeinzelhandel erhebliche Vorteile für die betreuten Titel."



Heribert Bertram, Geschäftsleiter Bauer Vertriebs KG und Mitglied des deutschen Publishing Boards der Bauer Media Group: "Nach Überzeugung beider Partner ist es für die Zukunftsfähigkeit unserer Verlage von großer Bedeutung, dass wir mit unseren herausragenden Marken und einem effizienten Vertrieb gemeinsam am Markt agieren. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Gruner + Jahr und werden alles dafür tun, das in uns gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen."



