Bonn (www.anleihencheck.de) - Nach einem kräftigen Anstieg im 4. Quartal 2018 haben sich die Risikoaufschläge am Rentenmarkt in den vergangenen Wochen deutlich zurückgebildet, so die Analysten von Postbank Research.Habe der Swapspread von Unternehmensanleihen mit einem A-Rating im Euroraum zu Jahresbeginn noch bei gut 90 Basispunkten gelegen, so habe er zuletzt nur noch 67 Basispunkte betragen. Auch bei Covered Bonds und High Yield-Anleihen sei ein kräftiger Rückgang der Kreditrisikoprämien zu beobachten gewesen. Dass sich die Aufschläge trotz eines anhaltend schwachen Konjunkturumfelds zurückgebildet hätten, deute auf eine zuvor übertrieben negative Stimmung unter Investoren hin. Die fundamentalen Rahmenbedingungen seien bei weitem nicht so schlecht, wie zu Jahresbeginn am Markt noch eingepreist. Im historischen sowie internationalen Vergleich sei die Verschuldung von Privathaushalten und Unternehmen im Euroraum eher gering. ...

