Berlin (ots) - Liebe Kolleginnen und Kollegen,



wir erstellen unseren Presseverteiler neu. Wenn Sie weiterhin Pressemitteilungen und Presseeinladungen der Bundesärztekammer erhalten möchten, tragen Sie sich bitte in unser Online-Formular ein.



Andernfalls können wir Ihnen keine Presseinformationen mehr zusenden.



Bitte beachten Sie, dass Sie von uns eine Bestätigungsmail erhalten, in der Sie auf den Aktivierungslink klicken müssen, um Ihren Eintrag abzuschließen.



Bitte tragen Sie sich hier ein:



www.baek.de/verteiler



Mit freundlichen Grüßen



Ihr BÄK-Presseteam



OTS: Bundesärztekammer newsroom: http://www.presseportal.de/nr/9062 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_9062.rss2



Pressekontakt: Bundesärztekammer Stabsbereich Politik und Kommunikation Herbert-Lewin-Platz 1 10623 Berlin Tel. 030-400456700 Fax. 030-400456707 presse@baek.de www.baek.de