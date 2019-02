Berlin (ots) -



- SHARE NOW ist weltweiter Marktführer im flexiblen Carsharing - 30 Metropolen, 4 Millionen Kunden, 20.000 Fahrzeuge - Kunden profitieren von gemeinsamer car2go und DriveNow Flotte - CEO Olivier Reppert: "SHARE NOW hat eine klare Vision: eine nachhaltige Mobilität für und mit Städten gestalten - mit deutlich weniger Verkehr und geringeren Emissionen"



SHARE NOW heißt das neue Carsharing-Unternehmen, das car2go und DriveNow unter einem Dach vereint. Durch den Zusammenschluss der beiden Dienste wird SHARE NOW zum weltweit führenden Anbieter im free-floating Carsharing. In 30 Metropolen in Europa und Nordamerika steht eine Flotte von mehr als 20.000 Fahrzeugen der Marken BMW, Mercedes-Benz, MINI und smart zur Verfügung. Vier Millionen Kunden profitieren schon jetzt von einer gemeinsamen Flotte: Die Fahrzeuge beider Anbieter werden ab sofort in beiden Apps angezeigt. Olivier Reppert, vormals Geschäftsführer von car2go, leitet das gemeinsame Carsharing-Unternehmen. SHARE NOW ist einer von insgesamt fünf Mobilitätsdienstleistern, welche aus dem Mobilitäts-Joint-Venture der BMW Group und der Daimler AG hervorgehen.



"SHARE NOW hat eine klare Vision: eine nachhaltige Mobilität für und mit Städten gestalten - mit deutlich weniger Verkehr und geringeren Emissionen" sagt Reppert. Schon heute ersetzt ein Carsharing-Fahrzeug bis zu acht private PKW. "Unser Carsharing macht Städte lebenswerter, denn wir bieten eine kostengünstige und flexible Alternative zum eigenen Auto. Und dabei stehen wir erst am Anfang. Mit dem gebündelten Knowhow und den Ressourcen zweier starker Carsharing-Dienste wird SHARE NOW in Zukunft weiter wachsen, um noch mehr Menschen im urbanen Raum für unsere innovativen Mobilitätsdienste zu begeistern", so Reppert. Ein zentraler Bestandteil der Zukunftsstrategie ist dabei die Elektromobilität. Mit vier vollelektrischen Standorten und teilelektrischen Flotten in dreizehn weiteren Städten, ist SHARE NOW schon heute der größte Anbieter im Bereich des stationsunabhängigen E-Carsharing. Mit den 3.200 E-Fahrzeugen wurden in Summe bereits rund 120 Millionen elektrische Kilometer zurückgelegt.



Höhere Verfügbarkeit, mehr Standorte, größere Modellauswahl



Kunden profitieren von der Zusammenlegung der Dienste zu SHARE NOW durch den vereinfachten Zugang zu einer gemeinsamen Flotte: car2go und DriveNow Kunden können in der jeweiligen App direkt die Fahrzeuge des jeweils anderen Anbieters auswählen. "In Deutschland finden Kunden nun in der car2go oder DriveNow App über 7.000 BMW, Mercedes-Benz, MINI und smart Modelle. Dies ermöglicht eine deutlich bessere Verfügbarkeit von Fahrzeugen auf einen Blick sowie eine größere Auswahl an Fahrzeugmodellen an mehr Standorten", so Reppert. Darüber hinaus können sich Kunden des einen Dienstes kostenfrei beim jeweils anderen Sharing-Anbieter registrieren. Langfristig soll ein vollständig integrierter Service in einer einzigen Carsharing-App entstehen. Auch die Fahrzeuge werden in den kommenden Monaten zunächst mit beiden Markennamen, car2go bzw. DriveNow und SHARE NOW, unterwegs sein. Nach dieser Übergangszeit wird das neue Branding für alle Fahrzeuge übernommen.



SHARE NOW ist Teil des Mobilitäts-Joint-Ventures der BMW Group und der Daimler AG



SHARE NOW ist einer von insgesamt fünf Anbietern des neu gegründeten Mobilitäts-Joint-Ventures, das am 22. Februar offiziell von der BMW Group und der Daimler AG in Berlin vorgestellt wurde. Zusammen mit den vier anderen Mobilitätsunternehmen REACH NOW, CHARGE NOW, PARK NOW und FREE NOW wird SHARE NOW von der erstklassigen Technologie sowie den Ressourcen und der Erfahrung zwei der angesehensten Automobilunternehmen der Welt profitieren und im Joint Venture dennoch unabhängig agieren. Das gemeinsame Ziel der fünf Unternehmensbereiche ist es, die Mobilitätsbedürfnisse von Millionen Menschen zu erfüllen. Alle fünf Mobilitätsdienstleistungen stehen dabei für eine nachhaltige, vernetzte und zukunftsfähige urbane Mobilität.



Über SHARE NOW



Überall und jederzeit ein Auto mieten - das ist SHARE NOW. Als Marktführer und Vorreiter des free-floating Carsharing ist SHARE NOW in 30 Metropolen der Welt mit mehr als 20.000 Fahrzeugen vertreten, 3.200 davon elektrisch. Von der Registrierung bis zum Mietvorgang funktioniert alles digital über eine Smartphone-App. Mehr als vier Millionen Kunden nutzen dieses Angebot bereits. SHARE NOW bietet eine nachhaltige Lösung für urbane Mobilität und trägt als Teil des Mobilitätsangebots wesentlich zur Verkehrsentlastung in Städten bei: Denn jedes Carsharing-Auto ersetzt bis zu acht Privatfahrzeuge im Stadtverkehr und wird gleichzeitig bis zu sechs Mal häufiger genutzt. So werden alte private Autos konsequent durch abgasarme und elektrische Carsharing-Fahrzeuge ersetzt. An vier europäischen Standorten betreibt SHARE NOW rein elektrische Flotten und ist mit insgesamt 13 teil-elektrischen Standorten der größte Anbieter im Bereich des elektromobilen stationsunabhängigen Carsharings. Heute ist der Carsharing-Anbieter in Europa und Nordamerika mit Fahrzeugen der Marken BMW, Mercedes-Benz, MINI und smart verfügbar und baut seine Marktführerschaft im free-floating Carsharing immer weiter aus. SHARE NOW ist eine von insgesamt fünf Mobilitätsdienstleitungen, welche aus dem 2019 gegründeten Joint Venture der BMW Group und der Daimler AG hervorgehen. Firmensitz des Unternehmens ist die deutsche Hauptstadt Berlin.



