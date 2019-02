Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), ein weltweit führendes Innovationsunternehmen im Bereich LED-Produkte und -Technologie, gibt bekannt, dass es LightingEurope, dem Branchenverband der Beleuchtungsbranche in Europa, beigetreten ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190228005706/de/

Seoul Semiconductor joins Lighting Europe

Die Hauptmission von LightingEurope besteht in der Förderung effizienter Beleuchtungsverfahren im Interesse der weltweiten Umwelt, des Komforts für die Menschen und der Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher. Als Mitglied von LightingEurope wird Seoul Semiconductor besser über die Beleuchtungsrichtlinien der EU informiert, die mit Auswirkungen auf seine Unternehmensstrategien für die Entwicklung und Anwendung von LED-Technologie verbunden sind, und kann darum schneller auf die Beleuchtungsmärkte in Europa reagieren.

Die Mitgliedschaft ist für Seoul Semiconductor zudem mit den Vorteilen einer frühzeitigen Benachrichtigung über bevorstehende Richtlinien und Gesetze verbunden, die sich auf das Geschäft auswirken. Hinzu kommt der Zugang zu Richtlinien mit Unterstützung bei der Auslegung und Einhaltung von EU-Regeln und die Teilnahme an Foren, wo sich Branchenvertreter austauschen und einen Konsens finden können.

"Wir sind stolz darauf, einer der wichtigsten Gemeinschaften der Beleuchtungsbranche in Europa beizutreten, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern von LightingEurope, um die hochwertigen und umweltfreundlichen Lösungen, die unser Unternehmen für die Beleuchtungsbranche entwickelt, mit unseren Kollegen zu teilen", erklärte Carlo Romiti, Europe Sales Vice President bei Seoul Semiconductor. "Die Verbraucher von heute legen Wert auf die Lichtqualität, und darum möchten wir die Reaktion der Branche auf die Nachfrage nach einer besseren Lichtqualität beschleunigen."

"LightingEurope freut sich sehr, Seoul Semiconductor, einen Technologievorreiter und Anbieter von weltweit führenden LED-Lösungen, als Mitglied begrüßen zu dürfen", sagte Ourania Georgoutsakou, Secretary General von LightingEurope. "Der breit gefächerte Einsatz der Produkte von Seoul Semiconductor zeigt deutlich, wie die Beleuchtungstechnologien in unserer Gesellschaft wertsteigernd wirken. Mit seiner starken technischen Expertise und seiner Präsenz in Europa wird Seoul Semiconductor einen wertvollen Beitrag zur Arbeit von LightingEurope leisten, die einen positiven EU-Richtlinienrahmen für die Beleuchtungsbranche in Europa hervorbringen soll."

Über LightingEurope

LightingEurope ist ein Branchenverband von 33 europäischen Beleuchtungsherstellern, Landesverbänden und Werkstoffherstellern. Mitglieder von LightingEurope vertreten mehr als 1.000 europäische Unternehmen die Mehrheit davon KMU und mehr als 100.000 Arbeitnehmer insgesamt in Europa. Der Jahresumsatz der Branche wird auf mehr als 20 Milliarden Euro geschätzt. LightingEurope engagiert sich gezielt für die Förderung effizienter Beleuchtungspraktiken im Interesse der globalen Umwelt, des Komforts für die Menschen und der Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher. Weitere Informationen über LightingEurope erhalten Sie auf unserer Website unter www.lightingeurope.org.

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor entwickelt und vermarktet lichtemittierende Dioden (LED) für die Automobilbranche, für allgemeine Beleuchtung, Spezialbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung. Als zweitgrößter LED-Hersteller weltweit hält Seoul Semiconductor mehr als 13.000 Patente. Das Unternehmen bietet eine große Bandbreite an verschiedenen Technologien sowie eine hohe Produktionsrate von innovativen LED-Produkten, wie etwa SunLike LEDs der nächsten Generation, die die weltbeste Lichtqualität für Human Centric Lighting Konzepte bieten und perfekt auf den Biorhythmus des Menschen abgestimmt sind. WICOP eine einfachere gehäusefreie LED ermöglicht eine marktführende Farbgleichmäßigkeit, Kostenersparnis beim Einbau bei gleichzeitig hoher Leuchtdichte sowie großer Freiheit beim Design. Die NanoDriver-Serie bietet den weltweit kleinsten 24-W-LED-Treiber für Gleichstrom. Acrich, die weltweit erste direkte Wechselstrom-LED, wurde schon 2005 entwickelt und beinhaltet alle Technologien für Wechselstrom in Verbindung mit LED - von der Chip-, über die Modul- und Schaltkreisherstellung. Und schließlich nPola, ein neues LED-Produkt auf der Basis der GaN-Substrattechnologie mit einer mehr als zehnmal höheren Leistung als herkömmliche LEDs. UCD sorgt für ein High Color Gamut Display mit einer Leistung von mehr als 90 Prozent NTSC. Weitere Informationen finden Sie unter www.seoulsemicon.com/en.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190228005706/de/

Contacts:

Seoul Semiconductor Inc.

Asien und Europa

Jeonghee Kim

Tel.: +82-70-4391-8311

E-Mail: jeonghee.kim@seoulsemicon.com