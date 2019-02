EU-Wettbewerbskommissarin Vestager trifft sich mit Merkel, Scholz und Altmaier. In der Koalition erweckt das den Eindruck einer Bewerbungstour.

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat mit einem Berlin-Besuch Spekulationen über Ambitionen auf den Posten an der Spitze der EU-Kommission angeheizt. Drei Wochen nach dem umstrittenen Stopp der Siemens-Alstom-Fusion im Bahnsektor kam die dänische Liberale am Donnerstag mit Kanzlerin Angela Merkel, Vizekanzler Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zusammen. In Koalitionskreisen hieß es, der Besuch erwecke den Eindruck einer "Bewerbungstour".

Altmaier teilte nach dem Gespräch mit, dass er mit der EU-Wettbewerbskommissarin über die deutsch-französischen Vorschläge für eine stärker verzahnte Industriepolitik in Europa diskutiert habe. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums seien Reformansätze für die Wettbewerbspolitik sowie der Aufbau einer europäischen Batteriezellfertigung besprochen worden.

"Ich freue mich, dass wir mit dem heutigen Gespräch ...

