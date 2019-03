Berlin (ots) - Nach der Beschwerde des Streamingdienstes Spotify gegen Apple prüft EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, ob die europäische Wettbewerbsaufsicht ein Verfahren eröffnet und ob es Parallelen zwischen Apple und Google gibt. "Wir müssen in diesem Zusammenhang die Rolle von Apple und von Apples App-Store untersuchen", sagte Vestager dem Tagesspiegel (Freitagausgabe).



