LONDON (Dow Jones)--Credit Suisse sieht sich mit einer Klage der Republik Mosambik konfrontiert. Das ostafrikanische Land hat in Großbritannien Klage gegen die Schweizer Bank eingereicht. Es geht um die mutmaßliche Verwicklung des Kreditinstitut in einen Korruptionsskandal.

Es ist die erste öffentliche Klage aus dem Skandal, in der Credit Suisse als Beschuldigte genannt wird. Damit besteht das Risiko von Geldbußen gegen die Bank, die 2013 Anleihenverkäufe und Kredite in Milliardenhöhe für Mosambik arrangiert hat. Die Deals wurden von Bankern in London eingefädelt. Ein Sprecher der Bank lehnte eine Stellungnahme ab.

Im Januar hat das US-Justizministerium drei ehemalige Credit-Suisse-Banker, Mosambiks ehemaligen Finanzminister und einen Manager der Privinvest Group, ein Hersteller von Kriegsschiffen aus Abu Dhabi, angeklagt.

Die Klage gegen Credit Suisse wurde vom mosambikanischen Generalstaatsanwalt am Commercial Court in London eingereicht. In der Klageschrift werden auch Privinvest, die mit Privinvest verbundene Abu Dhabi Mar LLC und die drei Banker genannt.

"Privinvest und mit ihr verbundene Unternehmen sind bislang noch nicht über eine Klage der Republik Mosambik informiert worden. Deshalb sind wir nicht in der Lage, eine Stellungnahme abzugeben", sagte ein Privinvest-Sprecher.

