Die Wirren um den Bilanzskandal bei Steinhoff stehen kurz vor der Auflösung. Ein Untersuchungsbericht des Wirtschaftsprüfers PwC wird bald veröffentlicht.

Spätestens Mitte April soll der milliardenschwere Bilanzskandals beim südafrikanisch-deutschen Möbelkonzern Steinhoff aufgeklärt werden. Die Wirtschaftsprüfer von PwC seien mit ihrer Untersuchung so gut wie fertig, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Stellenbosch bei Kapstadt mit.

Mitte März sollen die Ergebnisse dem Aufsichtsrat vorliegen, einen Monat später sollen sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...