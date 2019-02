Die Vorwürfe der Financial Times wegen eines angeblichen Bilanz-Skandals bei Wirecard in Singapur halten die Anleger nun seit einem Monat in Schach, zudem haben sie tiefe Spuren im Aktienkurs hinterlassen. Nichtsdestotrotz bleibt die Mehrheit der Analysten unverändert bullish für den DAX-Neuling - auch wenn einige Kursziele inzwischen ziemlich ambitioniert erscheinen.

