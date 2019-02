Zu Beginn des Jahres ist die HYPOPORT Aktie deutlich gestiegen. Dieser Aufstieg ist jedoch gescheitert, da sich dieser in eine Seitwärtsbewegung geändert hat. Aktuell könnte man sogar eine Abwärtsbewegung erkennen, obwohl die Indikatoren was anders sagen. Die SMAs zeigen zwei Kauf- und ein Verkaufssignal an. Alle drei wurden in einem Zeitraum vom 14.02 bis zum 20.02 aufgestellt. Der MACD zeigte am 07.02 ein Verkaufssignal an, welches den Kurs ein wenig nach unten korrigieren ließ. Sonst hat sich ... (Anna Hofmann)

