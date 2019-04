Hypoport AG: Aufsichtsratsvorsitzender der Hypoport AG verstorben DGAP-Ad-hoc: Hypoport AG / Schlagwort(e): Sonstiges Hypoport AG: Aufsichtsratsvorsitzender der Hypoport AG verstorben 15.04.2019 / 07:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Aufsichtsratsvorsitzender der Hypoport AG verstorben Berlin, 15. April 2019: Die Hypoport AG hat mit großem Bedauern erfahren, dass der Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft, Herr Dr. Ottheinz Jung-Senssfelder (*1944), der seit 2005 Vorsitzender des Aufsichtsrates war, verstorben ist. Der Gesellschaft liegt ein Ergänzungsverlangen für die Tagesordnung der bereits einberufenen ordentlichen Hauptversammlung am 15. Mai 2019 vor. Es wird vorgeschlagen ein neues Aufsichtsratsmitglied mit Wirkung ab der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 15. Mai 2019 für die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds, nämlich bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. Die Veröffentlichung des vollständigen Ergänzungsverlangens erfolgt zeitnah. Investor Relations Jan H. Pahl Investor Relations Manager Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942 Mobil: +49 (0)176 / 96512519 E-Mail: ir@hypoport.de Über die Aktie ISIN DE 0005493365 WKN 549336 Börsenkürzel HYQ 15.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Hypoport AG Klosterstraße 71 10179 Berlin Deutschland Telefon: +49/30 42086-0 Fax: +49/30 42086-1999 E-Mail: ir@hypoport.de Internet: www.hypoport.de ISIN: DE0005493365 WKN: 549336 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 799755 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 799755 15.04.2019 CET/CEST ISIN DE0005493365 AXC0040 2019-04-15/07:49