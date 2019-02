Im Februar hat Nordex bezüglich neuer Aufträge vergleichsweise wenig von sich hören lassen. Dass man zukünftig die eigenen Rotorblätter auch in Mexiko produzieren wird, war die eine Nachricht; der Einstieg in den Windmarkt der Ukraine die andere. 34 Turbinen mit rund 133 Megawatt Leistung umfasst der Großauftrag, der bis Jahresende bereits abgeschlossen sein soll. Allerdings hatte Nordex-Chef José Luis Blanco am 21. Februar bei der Präsentation der schwachen Bilanz für 2018 von einem aktuell ... (Achim Graf)

