In den letzten drei Handelstagen haben die Kursbewegungen der Nordex Aktie deutliche Signale abgegeben. Nach der Kursrallye der Windenergieaktie von 7,30 Euro am 27. Dezember 2018 auf 15,36 Euro, die am 3. April erreicht wurden, kam es zu einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...