DAX dreht um den Vortagesschluss, Zalando sorgt für Jubelstimmung

Nach den gestrigen Gewinnmitnahmen zeigte sich der DAX am heutigen Donnerstag nur wenig bewegt.

Das war heute los. Der deutsche Leitindex verharrte im Bereich des Vortagesschlusses, was gleichzeitig einen Kampf um die Marke von 11.500 Punkten bedeutete. Anleger mussten mitansehen, dass der zweite Gipfel von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un gescheitert ist, was dafür sprechen könnte, dass Trump auch im Handelsstreit mit China am Ende nicht der ganz große Durchbruch gelingt. Daneben schauten Investoren auf eine ganze Reihe von Unternehmensnachrichten.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX lief es vor allem für Covestro (WKN: 606214 / ISIN: DE0006062144) rund. Die Aktie des Kunststoffspezialisten kletterte zeitweise um rund 5 Prozent in die Höhe. Damit erholte sich das Papier der ehemaligen Bayer-Tochtergesellschaft ein wenig, nachdem die 2018er-Geschäftszahlen und der Ausblick auf das Jahr 2019 Anleger enttäuscht und für eine Kursschwäche gesorgt hatten.

Mit einem zwischenzeitlichen Kursminus von etwas mehr als 3 Prozent landete die Lufthansa-Aktie (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) dagegen am Indexende. Damit setzte das Papier ihre schwache Entwicklung der vergangenen Tage fort.

