=------------------------------------------------------------------------------- Gesamtstimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Hiermit teilt die Marinomed Biotech AG mit, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte am Ende des Monats Februar 2019 insgesamt 1.430.772 Stimmrechte und das neue Grundkapital EUR 1.430.772 beträgt. Die Veränderung der Gesamtzahl der Stimmrechte ist seit dem 28.02.2019 wirksam. Weitere (freiwillige) Angaben: Die Marinomed Biotech AG gibt hiermit gemäß § 135 Abs. 1 Börsegesetz bekannt, dass sich aufgrund der Wandlung der 4% Teilschuldverschreibung 2017-2021 das Grundkapital und damit die Gesamtzahl der Stimmrechte erhöht hat. Das Grundkapital beträgt per 28.2.2019 EUR 1.430.772 und ist zerlegt in 1.430.772 stimmberechtigte Stückaktien. Rückfragehinweis: Dr. Eva Prieschl-Grassauer Chief Scientific Officer, Marinomed Veterinärplatz 1, 1210 Wien, Österreich T +43 (0)1 250 77 446 E-Mail: eva.prieschl@marinomed.com http://www.marinomed.com Roland Mayrl Managing Partner, Metrum Communications Prinz-Eugen-Straße 80/16, 1040 Wien, Österreich T +43 (0) 1 504 69 87 331 E-Mail: r.mayrl@metrum.at http://www.metrum.at Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

February 28, 2019 12:49 ET (17:49 GMT)