Der Geldwäsche-Skandal in Estland hat auch in Dänemark Spuren hinterlassen. Die Sydbank befürchtet einen Ansteckungseffekt für weitere Banken im Land.

Der estnische Geldwäsche-Skandal um die Danske Bank hat seine Spuren an den Unternehmensanleihemärkten in Dänemark hinterlassen, da andere Kreditinstitute über ihre Finanzierungskosten in Mitleidenschaft gezogen werden. Bei Sydbank sagte die Vorstandsvorsitzende Karen Frosig, dass es "einen Ansteckungseffekt für uns alle" aus dem Fall Danske gibt.

Das in Süddänemark ansässige Kreditinstitut, das über keine nennenswerte Präsenz im Ausland verfügt, musste Anfang des Jahres den Anlegern eine Prämie zahlen, als ...

