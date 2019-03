Der Danske-Skandal zieht immer größere Kreise. Über eine winzige baltische Filiale der größten Bank Dänemarks "Danske Bank" wurden hunderte Milliarden Euro mutmaßlicher Schwarzgelder in die große weite Welt hinausgeschickt um sie schön weiß zu waschen. Haupt-Verteiler war die Deutsche Bank, was der Aktie in den letzten Wochen sicher keinen Extra-Schub nach oben verliehen hatte (Scherz).

Die Danske-Bank selbst hat seit September 2018 von 170 bis auf 120 dänische Kronen an Wert verloren. Das ist eigentlich relativ wenig Verlust für so einen gigantischen Skandal, dessen Aufklärung wohl eine "Jahrhundertaufgabe" für Ermittler in diversen Ländern werden könnte. Und niemand weiß, was in diesem Fall ...

