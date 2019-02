Mannheimer Morgen zur Bedeutung des autonomen Fahrens Überschrift: Von Menschen bereinigt Daimler und BMW wollen das autonome Fahren voranbringen. Man glaubt diesmal, einen âEURzrevolutionären Trend' rechtzeitig erkannt zu haben, nachdem man ihn beim Elektroauto gründlich verschlafen hat. Doch vor allzu großer Euphorie sei gewarnt. Das eine Risiko ist ökonomischer Art. Autonome Fahrzeuge werden vom Computer gesteuert und eingetaktet in den Gesamtverkehr. PS-Stärke spielt keine Rolle mehr, individuelles Fahrkönnen auch nicht. Für jene Käufer, die mit ihrer Modell- und Motorwahl bisher zeigen wollen, was für tolle Hechte sie sind, ist das wenig attraktiv. Daimler und BMW werden hier Kundschaft verlieren. Das Hauptproblem aber liegt in den Städten. Dort funktioniert Verkehr zwar nach Regeln, die ein Computer lernen kann, aber hier bewegen sich auch noch andere âEURzautonom'. Fußgänger, Radfahrer, manchmal sogar ein Kind. Das selbstfahrende Auto setzt klare Verhältnisse voraus - einen von Menschen und Tieren bereinigten Weg, also eine Straße mit Leitplanken, zwischen denen nicht viel Unvorhergesehenes passieren kann. Oder es muss ständig bremsen. In der Folge müssten die Städte komplett autogerecht umgebaut werden: freie Fahrt für freie Computer. Eine schöne neue Welt wird das werden. Sinnvoller wäre, die Entwicklung auf jene Bereiche zu konzentrieren, in denen das autonome Fahren tatsächlich Vorteile hat. Im Stop-and-Go- und Kolonnenverkehr auf der Autobahn zum Beispiel. Freilich wird sich mancher dann fragen, warum er nicht gleich die Bahn benutzt. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Florian Kranefuß, Jost Bauer

