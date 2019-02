Mainz (ots) - Elektro-Tretroller können als zusätzliche Alternative den Verkehr in den Städten entlasten. Deshalb ist die Verordnung des Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer zur Zulassung von "Elektro-Kleinstfahrzeugen" überfällig. Auf der "letzten Meile" könnten sie den öffentlichen Nahverkehr ideal ergänzen. Glücklicherweise hat der Minister auf einige ursprünglich geplante Auflagen verzichtet, die die Nutzung der E-Tretroller unnötig gebremst hätten. Eine Führerscheinpflicht beispielsweise wäre übertrieben und unnötig bürokratisch gewesen. Die vorgesehene Kompromissregel, nach der langsamere Roller mit einer Geschwindigkeit unter zwölf Stundenkilometer auf Gehwegen fahren dürfen, ist allerdings fragwürdig. In der Praxis wird das niemand unterscheiden können. Fußgänger könnten unnötig gefährdet werden. Notfalls muss hier nachgebessert werden. Vor diesem Hintergrund macht die geplante Versicherungspflicht der Roller auf jeden Fall Sinn. In den Vereinigten Staaten gehören die "Mini-Flitzer" in vielen Städten zum Straßenbild. Hoffentlich passiert der Entwurf Bundesrat und EU-Kommission. Dann könnten die ersten E-Tretroller endlich in diesem Sommer auf die Straßen und Radwege kommen.



