Änderungen der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Kapitals gemäß § 135 Abs. 1 BörseG



Wien (pta040/28.02.2019/21:00) - Hiermit teilt die Unternehmens Invest Aktiengesellschaft gemäß § 135 Abs 1 BörseG mit, dass zum Ende des Monats Februar 2019 die Gesamtzahl der Stimmrechte insgesamt 6.369.157 Stimmrechte und das Grundkapital EUR 46.303.771,39 beträgt.



Diese Veränderung resultiert aus der Durchführung der in der außerordentlichen Hauptversammlung der Unternehmens Invest Aktiengesellschaft vom 28. November 2018 beschlossenen ordentlichen Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um den Nominalbetrag von EUR 861.087,88 auf EUR 46.303.771,39 durch Ausgabe von 118.444 Stück auf Inhaber lautende Stückaktien, die am 21. Februar 2019 in das Firmenbuch eingetragen wurde.



Wien, am 28. Februar 2019 Der Vorstand



Rechtlicher Hinweis Diese Informationen stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf von Wertpapieren der Unternehmens Invest Aktiengesellschaft dar. Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, in Gänze oder in Teilen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, bestimmt.



(Ende)



Aussender: Unternehmens Invest AG Adresse: Am Hof 4, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Andrea Salchenegger Tel.: +43-1-4059771-12 E-Mail: andrea.salchenegger@uiag.at Website: www.uiag.at



ISIN(s): AT0000816301 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



