Beijing (ots/PRNewswire) - Zhao Deming, Sekretär des Parteikomitees der Stadt Guiyang sagt, dass die International Big Data Industry Expo in Guiyang (Provinz Guizhou) des Jahres 2019 eine Großveranstaltung sein wird, auf der "Elite-Intellektuelle und Vorreiter der Branche zusammenkommen, um sich mit Erkenntnissen und Ideen herauszufordern, Innovation zu fördern und den Weg voran zu bahnen".



Zhao Deming sprach am Montag, 25. Februar, auf einer Pressekonferenz in Beijing, um die Veranstaltung dieses Jahres, die in vom 26. bis zum 29. Mai in der Provinzhauptstadt von Guizhou stattfindet, zu skizzieren und zu bewerben. "Unsere Ausstellung widmet sich modernster Technik und Innovation und ihrer Übernahme in Handel und Industrie", sagte er. "Es wird zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten geben. Die Organisation kommt flüssig voran."



Paul Romer, Nobelpreisträger des letzten Jahres in Ökonomie und zuvor leitender Ökonom der Weltbank, gehört zu den prominenten Intellektuellen, die eine programmatische Ansprache halten werden. Ein weiterer Redner ist Whitfield Diffie, Vorreiter im Bereich der Public-Key-Verschlüsselung, der im Jahr 2015 den prestigereichen Turing Award erhielt, welcher auch als Nobelpreis der Informatik gilt.



Während der gesamten Messe finden Foren und Podiumsdiskussionen über entscheidende Themen im Bereich Big Data statt, darunter in den Feldern 5G-Telekommunikation, Blockchain, industrielles Internet, künstliche Intelligenz, Stadt der Zukunft, E-Commerce und Kampf gegen die Armut.



Xu Hao, erster stellvertretender Bürgermeister der Stadt Guiyang und Leiter der Pressekonferenz in Beijing sagte, die Großveranstaltung dieses Jahres werde gegenüber den Vorjahren "reicher in den Inhalten und vielfältiger in der Form sein". Er setzte hinzu, dass das Thema für das Jahr 2019 laute: Innovation und die Zukunft.



"Das Internet und Big Data ändern das Leben der Menschen schneller als je zuvor", sagte Xu Hao. "Deswegen konzentrieren wir uns in diesem Jahr auf den Menschen in der Mitte der fortschreitenden Digitalisierung und künstlichen Intelligenz und darauf, wie das Leben in der Welt von Morgen aussieht."



40 % der über 400 Aussteller dieses Jahres kommen aus dem Ausland. Zu den inländischen Ausstellern gehören wichtige Firmen wie Alibaba, Tencent, Huawei und Qihoo 360. Zu den Ausstellern aus dem Ausland gehören Google, Qualcomm, NTT Data und Seagate Technology. Die Veranstalter erwarten für die vier Tage der Messe mehr als 100.000 Besucher.



Neben den Ausstellungen und Ansprachen werden vier oder fünf Wettbewerbe eine dritte Attraktion der Expo von Guiyang darstellen. Laut Xu Hao wird einer der Wettbewerbe ein Rennen für autonome Fahrzeuge sein. Ein weiterer Wettbewerb widmet sich dem Thema der Sicherheit im Internet. Hacker treten gegeneinander an, um Lücken eines Sicherheitssystems im Netz zu finden.



Die jährliche International Big Data Industry Expo in Guiyang war bei ihrer Premiere im Jahr 2015 die erste ihrer Art in China. Neben der Volksregierung der Provinz Guizhou treten zudem Ministerien der nationalen Regierung als Veranstalter auf: die nationale Kommission für Entwicklung und Reform, das Ministerium für Industrie und Informationstechnik und das staatliche Informationsbüro für das Internet. 2016, im zweiten Jahr, erfolgte die Hochstufung zur Veranstaltung nationalen Ranges.



Guiyang selbst erlebt derweil einen Boom als die nationale Pilotzone für Big Data und zieht Nutzen aus dem dem kühlen Gebirgsklima, reich verfügbarer Wasserkraft und guter Netzwerkinfrastruktur. Apple, Qualcomm, Huawei, Tencent, Alibaba und Foxconn haben hier Zentren für Cloud-Computing und Big Data gebaut.



"Big Data" bezieht sich auf die Verwendung von Algorithmen und künstlicher Intelligenz, um nützliche Muster in der stetig steigenden Datenmengen zu finden, die aus Quellen wie Suchvorgängen im Internet, Mobiltelefonen, E-Commerce und seit kurzem dem Internet der Dinge anfallen.



Wie Xu Hao herausstellt, besteht der Wettbewerbsvorteil von China im Bereich Big Data in seiner schieren Größe: Mehr als 1,4 Milliarden Menschen nutzen über dreimal so viele Smartphones wie die 330 Millionen US-Amerikaner. Plattformen für Zahlungen mit Mobilgeräten wie Alipay und WeChat sind so fortgeschritten, dass viele Bürger praktisch ohne Bargeld leben.



Xu Hao sagt, dass der Beitrag Chinas zu dieser schnell wachsenden Zukunftsbranche drei Aspekte besitzt: "Teilhabe am Aufbau einer neuen digitalen Heimstatt auf der Erde; Teilhabe an der Schaffung der neuen Ära digitaler Zivilisation; Teilhabe am Genuss des digitalen Lebens von morgen."



