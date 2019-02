Reinvestition in VCAS-Framework optimiert die Sicherheit der Premium OTT Services von Perseo TV



Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Mobile World Congress -- Verimatrix, ein Spezialist für die Steigerung und Sicherung der Einnahmen für vernetzte Dienste, gab heute bekannt, dass der spanische Netzbetreiber Aire Networks seine Investitionen in sein Video Content Authority System (VCAS) Framework erweitert hat, um die Sicherheit für das TV Everywhere Streaming zu maximieren, das mittels der Premium OTT Services seines Perseo TV angeboten wird. VideoMark, Verimatrixs preisgekrönte client-seitige Wasserzeichenlösung für Live- und On-Demand-Video-Services, spielt heute eine entscheidende Rolle beim Schutz der Einnahmen aus wertvollen VOD-Inhalten, einschließlich Live-Sportarten, die jetzt von Perseo TV angeboten werden.



Das bestehende VCAS-Framework von Aire Networks wurde zunächst eingesetzt, um ununterbrochene Multiscreen-Anzeigen für Live- und VOD-Inhalte mit plattformübergreifender Geräteunterstützung zu ermöglichen. Das Framework wurde mit langfristigen Plänen für die VideoMark-Integration eingesetzt und bietet eine starke, skalierbare Sicherheitsbasis für Perseo TV, um weltweit für ein potenzielles Publikum von 4,5 Mio. Abonnenten verfügbar zu sein und schließlich auch Live-Sportevents anzubieten.



VideoMark schützt das Sportlive-Streaming von Perseo TV, das derzeit ausschließlich für den professionellen Einsatz verfügbar ist. Das Watermarking stellt sicher, dass Einrichtungen, die Live-Sportübertragungen von Perseo TV für ihre Gäste bieten, die entsprechende Abonnementstufe in Übereinstimmung mit den Rechten der Inhaltsinhaber erworben haben. Wenn Aire Networks in naher Zukunft das Live-Sport-Streaming auf die private Nutzung ausdehnt, wird VideoMark auch zur Verhinderung illegaler Weiterverbreitung eingesetzt, indem Wiederholungen schnell identifiziert und in Echtzeit heruntergefahren werden. Dies funktioniert durch die Einbettung von sitzungsbasierten Wasserzeichen, die einzigartig, unmerklich, robust und sicher sind. Da sie für Endbenutzer unsichtbar sind, wird der gesamte VideoMark-Prozess das Seherlebnis nicht beeinträchtigen.



"Wir investieren weiterhin in Verimatrix, weil es nachweislich in der Lage ist, mit den sich ändernden Sicherheitsbedürfnissen unseres expandierenden Perseo-TV-Dienstes Schritt zu halten und darüber hinaus erstklassigen technischen Support bietet", kommentiert Manuel Monserrate von Aire Networks. "Die Ergänzung durch Live-Sport-Streaming hat neue Herausforderungen mit sich gebracht - von komplexen Anforderungen an den Content Owner über die Abonnentenverwaltung bis hin zum unaufhörlichen Kampf gegen illegale Weiterverbreitung. Unser neu gepolstertes VCAS-Framework übernimmt für uns den schwierigen Teil und bietet gleichzeitig ein Höchstmaß an Schutz vor Bedrohungen."



"Die Einführung von Live-Sport-Streaming ist ein weiterer großer Meilenstein für Aire Networks, auf dessen Unterstützung Verimatrix stolz ist. Mit der ersten Implementierung der VCAS-Infrastruktur haben wir die Grundlage dafür geschaffen, dass die Perseo-TV-Dienste, die weiter wachsen und neue Formen annehmen, leicht anpassbar sind; und genau das war bei der Einführung von VideoMark der Fall", sagte Verimatrix-Präsident Steve Oetegenn. "Verimatrix war die erste Firma, die die praktische Anwendung von forensischem Video-Watermarking zum Schutz von Live-Sportübertragungen und Premium-VOD-Inhalten vermarktet hat. Die progressiven Aire Networks haben sich für VideoMark entschieden und bestätigen damit, dass unsere ausgereifte Technologie weiterhin an der Spitze der Branche steht."



Um mehr über VideoMark und andere Wasserzeichenlösungen von Verimatrix zu erfahren, besuchen Sie www.verimatrix.com/watermarking oder vereinbaren Sie einen Termin für den Mobile World Congress 2019.



Informationen zu Aire Networks



Aire Networks ist ein international führender Anbieter von Telekommunikationslösungen, der sich auf die Bereitstellung von Unternehmenslösungen und Technologien spezialisiert hat, die auf individuelle Anforderungen zugeschnitten sind. Der lokale Ansatz für jedes Land, zusammen mit dem umfangreichen Know-how, ermöglicht Aire Networks auch ein besseres Verständnis der Marktherausforderungen, trägt zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit bei und unterstreicht die Innovationskraft. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.aireinternacional.com oder www.airenetworks.es.



Informationen zu Verimatrix



Verimatrix ist auf die Sicherung und Steigerung des Umsatzes von netzwerkbasierten Geräten und Diensten auf der ganzen Welt spezialisiert und gilt als die globale Nummer eins bei der Umsatzsicherheit von IP-basierten Videodiensten. Das preisgekrönte und unabhängig geprüfte Lösungssortiment Video Content Authority System (VCAS) von Verimatrix ermöglicht es Videodienstleistern der nächsten Generation, ihre Netzwerke kostengünstig zu erweitern und neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Das Unternehmen hat seine technischen Innovationen fortgesetzt, indem es eine umfassende Datenerfassungsplattform, Verspective Analytics, eine fortschrittliche Sicherheitslösung, die sich mit IoT-Bedrohungen und Service Lifecycle Management befasst.



Das unübertroffene Partner-System von Verimatrix ermöglicht es, einen einzigartigen Geschäftswert über die Sicherheit hinaus zu bieten, da Service Provider neue Anwendungen einführen, die die Verbreitung von angeschlossenen Geräten nutzen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.verimatrix.com.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/492756/Verimatrix_Logo.jpg



OTS: Verimatrix newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127065 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127065.rss2



Pressekontakt: Kelly Foster Verimatrix +1 619 224 1261 kfoster@verimatrix.com