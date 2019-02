FRANKFURT (Dow Jones)--Als sehr ruhig beschrieb ein Händler den nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien am Donnerstag. Er vermutete einen Zusammenhang mit der Karnevalssaison, die mit der "Weiberfastnacht" am "schmutzigen Donnerstag" einen ersten Höhepunkt erlebte. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten habe es nicht gegeben.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.533 11.516 +0,15% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2019 16:30 ET (21:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.