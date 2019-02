Wie Incyte Corporation (Nasdaq:INCY) bekanntgibt, werden auf der bevorstehenden Jahreskonferenz 2019 der American Association for Cancer Research (AACR) sieben Abstracts mit Daten aus dem Krebsforschungsportfolio des Unternehmens vorgestellt. Die Konferenz findet vom 29. März 3. April 2019 im Georgia World Congress Center in Atlanta, Georgia, USA, statt.

Die bewilligten Abstracts enthalten Daten aus klinischen Studien, darunter der Anti-PD-1-monoklonale Antikörper, INCMGA00121, bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren, sowie vorklinische Charakterisierungen des oralen, niedermolekularen PD-L1-Hemmerprogramms sowie des bispezifischen Antikörpers PD-L1xCD137 des Unternehmens.

"Die für die Präsentation im Verlauf der bevorstehenden AACR-Jahreskonferenz bewilligten Daten sind ein Beleg für unser fortlaufendes Engagement, innovative Forschung voranzutreiben im Hinblick darauf, dass wir bestrebt sind, neuartige Therapien für Krebspatienten zu entwickeln", so Dashyant Dhanak, Ph.D., Chief Scientific Officer, Incyte. "Wir sind insbesondere sehr erfreut, dass wir erstmals auf einer bedeutenden medizinischen Konferenz erste Daten zu unserem PD-L1-Hemmerprogramm vorstellen können, dessen wichtigster Kandidat, INCB86550, kürzlich in die klinische Prüfung eingetreten ist."

Die wichtigsten Abstracts beinhalten:

Klinisch

Pharmakodynamik korreliert in einer Phase-I-Studie von INCMGA00012, ein PD-1 antagonistischer monoklonaler Antikörper (Abstract CT085/9, Phase-1-klinische Studien: Teil 3)

Montag, 1. April 2019, 13.00 Uhr 17.00 Uhr ET, Poster Section 16

Bewertung einer Flat-Dosierung-Strategie für INCMGA00012 bei Patienten mit fortgeschrittenen Tumoren (Abstract LB-268/14, Neueste Forschung: experimentelle und molekulare Therapeutik)

Mittwoch, 3. April 2019, 8.00 Uhr 12.00 Uhr ET, Poster Section 40

Vorklinik

Mündliche Präsentationen.

Neuartige niedermolekulare Hemmer der PD-1/PD-L1-Achse, die die PD-L1-Dimerisierung und Internalisierung von Zelloberflächen vermitteln(Abstract #4483, Neuartige Therapeutika)

Dienstag, 2. April 2019, 15.00 Uhr 17.00 Uhr ET, Georgia Ballroom 3 Georgia World Congress Center (Building C)

Vorklinische Charakterisierung von potenten und selektiven oralen PD-L1- niedermolekularen Hemmern (Abstract #4480, Neuartige Therapeutika)

Dienstag, 2. April 2019, 15.00 Uhr 17.00 Uhr ET, Georgia Ballroom 3 Georgia World Congress Center (Building C)

Posterpräsentationen

Ein bispezifischer FC-gedämpfter IgG1-Antikörper (MCLA-1452erfordert PD-L1-Bindung, um CD137 zu aktivieren (Abstract #539/3, Therapeutische Antikörper I)(Abstract #539/3, Therapeutische Antikörper I)

Sonntag, 31. März 2019, 13.00 Uhr 17.00 Uhr ET, Poster Section 23

Ein unvoreingenommener CD137xPD-L1 bispezifischer IgG1 Antikörper mit einzigartiger T-Zellenaktivierung und bindenden Eigenschaften (Abstract #541/5, Therapeutischer Antikörper I)

Sonntag, 31. März 2019, 13.00 Uhr 17.00 Uhr ET, Poster Section 23

Charakterisierung von humanen Krebszelllinien-Xenotransplantaten bei humanisierten Mäusen (Abstract #1050/1, Humanisierte Maus)

Montag, 1. April 2019, 8.00 Uhr 12.00 Uhr ET, Poster Section 4

Die vollständige Auflistung von Detailinformationen zu Sitzungen und Datenpräsentationen für die AACR 2019 finden Sie unter: https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/6812.

Über Incyte

Incyte Corporation ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von eigenen Therapeutika spezialisiert hat. Weitere Informationen über Incyte erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.incyte.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme von historischen Informationen sind die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Aussagen, einschließlich der Angaben zur Entwicklungspipeline des Unternehmens und ihrer Präsentationspläne für die bevorstehende Jahreskonferenz der AACR, als Vorhersagen, Einschätzungen und sonstige in die Zukunft gerichtete Aussagen zu verstehen. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Unternehmens und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die von den tatsächlichen Ergebnissen, einschließlich unerwarteter Entwicklungen und Risiken in Verbindung mit der Effizienz oder Sicherheit der Entwicklungspipeline des Unternehmens, des hohen Risikos und der hohen Ungewissheit in Verbindung mit der Entwicklung von Wirkstoffen, klinischen Studien und aufsichtsrechtlichen Zulassungsverfahren, weiteren Markt- oder Wirtschaftsfaktoren sowie Wettbewerbs- und technischen Vorteilen, erheblich abweichen können, ferner auf weiteren Risiken, die von Zeit zu Zeit in den Berichten des Unternehmens dargestellt werden, die bei der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC Securities and Exchange Commission), einschließlich des Formulars 10-K für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2018, eingereicht werden. Darüber hinaus übernimmt Incyte weder die Verpflichtung noch beabsichtigt das Unternehmen, die in die Zukunft gerichteten Erklärungen zu aktualisieren.

1 INCMGA0012 lizensiert durch MacroGenics, Inc

2 MCLA-145 Entwicklung in Zusammenarbeit mit Merus, NV.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

