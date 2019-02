Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -



Gosuncn arbeitet seit Jahren mit Mojio zusammen. Gosuncn stellt professionelle Terminalprodukte für intelligente Fahrzeuge bereit, um sichere und zuverlässige Verbindungen der Fahrzeuge auf Basis des 4G-Netzwerks zu schaffen. Die relevanten Daten werden in Echtzeit an die Cloud-Plattform von Mojio zwecks weiterer Verarbeitung und Analyse übermittelt. Es wird eine breite Palette von Funktionen und erweiterten Dienstleistungen bereitgestellt, einschließlich Fahrzeugpositionierung, Analyse des Fahrerverhaltens, Fehlerwarnung sowie Highspeed-Wi-Fi-Leistungen. Die Konsumenten können diese Funktionen verwenden, indem sie das intelligente Plug-and-play-Gerät mit dem OBD-II-Port verbinden. Durch ein Upgrade können auch neue Dienstleistungen genutzt werden, beispielsweise Kollisionserkennung und Notruf (eCall), damit das sichere Fahrerlebnis verbessert wird und die Fahrzeuge Kollisionen erkennen, den Schweregrad bewerten und einen entsprechenden Notfalleinsatz auslösen können. Nahezu eine Millionen Benutzer in Nordamerika und Europa haben ihre Fahrzeugsoftware aktualisiert.



Gosuncn und Mojio haben in den Vereinigten Staaten und Kanada bereits zusammengearbeitet, um intelligente End-to-End-Produkte und Lösungen für vernetzte Fahrzeuge für führende Betreiber wie T-Mobile, Telus, Rogers und Bell bereitzustellen. Dieses Mal werden beide Parteien ihren Markt gemeinsam auf mehrere Märkte auf der ganzen Welt erweitern, um das Unternehmenswachstum von mehr Kunden anzukurbeln und die neuen Unternehmensanforderungen von Fahrzeugbesitzern zu erfüllen.



Liu Shuangguang, Vorsitzender der Gosuncn Group, sagte: "Gosuncn verpflichtet sich, Kunden weltweit mit innovativen Produkten und Dienstleistungen im Bereich vernetzte Fahrzeuge zu beliefern. Zusammen mit Mojio können wir äußerst wettbewerbsfähige End-to-End-Lösungen für internationale Kunden bereitstellen. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen beiden Parteien können wir den kontinuierlichen Anstieg neuer Dienstleistungen bewältigen und die Kunden durch Fernaktualisierung von Software und Hardware besser bedienen."



Gosuncn hat intelligente 4G-Terminals für vernetzte Fahrzeuge für mehr als 20 Betreiber auf der Welt bereitgestellt, die in mehr als 7.000 Modellen in Europa und Amerika verwendet werden. Gosuncn hat in 5F sowie V2X investiert und wird auf Basis der Entwicklungen im Rahmen der künstlichen Intelligenz in Zukunft führende intelligente Lösungen im Bereich vernetzte Fahrzeuge für mehr Autohersteller und Industriekunden bereitstellen.



