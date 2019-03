FedEx SameDay Bot stellt Weiterentwicklung für E-Commerce-Lieferungen am gleichen Tag und auf der letzten Meile dar

Die FedEx Corp. (NYSE:FDX) hat heute eine Entwicklung im Bereich moderne Lieferlösungen bekanntgegeben, mit der der in schnellem Wandel befindliche Bedarf der Kunden erfüllt werden kann: der FedEx SameDay Bot. Dieses Gerät für selbständige Lieferungen wurde so konzipiert, dass Einzelhändler ihren Kunden Lieferungen am gleichen Tag und auf der letzten Meile schicken können.

Mit dem Roboter können Händler Bestellungen von in der Nähe wohnenden Kunden aufnehmen und noch am gleichen Tag per Roboter direkt zu den Kunden nach Hause oder an ihre Firmen liefern. FedEx arbeitet mit Unternehmen wie AutoZone, Lowe's, Pizza Hut, Target, Walgreens und Walmart zusammen, um gemeinsam den Bedarf der Einzelhändler an selbständigen Lieferungen zu ermitteln. Durchschnittlich leben mehr als 60 Prozent der Kunden von Händlern maximal drei Meilen vom jeweiligen Ladengeschäft entfernt. Daraus ist das Potential hyperlokaler Lieferungen auf Nachfrage zu ersehen.

"Der FedEx SameDay Bot ist eine Innovation, die konzipiert wurde, um die Umsetzung lokaler Lieferungen zu verändern und Händler dabei zu unterstützen, den steigenden Erwartungen ihrer Kunden auf effiziente Weise gerecht zu werden", sagte Brie Carere, Executive Vice President und Leiter für Marketing und Kommunikation bei FedEx. "Der Roboter stellt einen Meilenstein für unser laufendes Engagement dar, sichere und umweltfreundliche Lösungen für die Komplexitäten und den Aufwand von Lieferungen des E-Commerce am gleichen Tag und auf der letzten Meile zu finden."

Der FedEx-Roboter wird in Zusammenarbeit mit der DEKA Development Research Corp. und ihrem Gründer Dean Kamen, Erfinder vieler lebensverändernder Technologien wie dem iBot Personal Mobility Device und dem Segway, entwickelt.

"Der Roboter verfügt über einzigartige Möglichkeiten, durch die er sich von anderen autonomen Fahrzeugen unterscheidet", sagte Kamen. "Wir haben auf der starken Grundlage des iBot aufgebaut einer modernen, von der FDA zugelassenen Mobilitätshilfe für Menschen mit Behinderung, die sich in mehr als 10 Millionen Stunden praktischem Einsatz bewährt hat. Indem wir diese Basis für eine weitere Anwendung nutzen, hoffen wir, dass der iBot auch für Menschen, die ihn zur Fortbewegung benötigen, noch besser zugänglich wird."

Der FedEx-Roboter wurde für die Fortbewegung auf Gehwegen und Straßenrändern konzipiert und bringt kleinere Lieferungen in die Wohnungen und Geschäfte der Kunden. Zu den Funktionen des Roboters zählen die fußgängersichere Technologie des iBot sowie moderne Technologie wie LiDAR und mehrere Kameras, mit denen der abgasfreie, akkubetriebene Roboter seine Umgebung wahrnimmt. Diese Funktionen werden mit Algorithmen des maschinellen Lernens kombiniert, mit denen Hindernisse erkannt und umgangen und sichere Wege gefunden werden können und der Roboter Straßen- und Sicherheitsregeln einhalten kann. Mit seiner proprietären Technologie ist der Roboter äußerst leistungsstark. Er kann sich über ungepflasterten Flächen, Bordsteine und sogar Stufen bewegen die Lieferung bis zur Haustür funktioniert damit außergewöhnlich gut.

FedEx hat vor, den Roboter im Sommer in ausgewählten Märkten zu testen u. a. in Memphis, Tennessee, wenn die Stadt die endgültige Genehmigung erteilt hat.

"Wir freuen uns sehr, dass FedEx sich entschieden hat, seine Heimatstadt zu einer der Pilotstädte für diese revolutionäre Innovation zu machen", sagte Jim Strickland, Bürgermeister der Stadt Memphis. "Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit FedEx weitere Technologien einzuführen, die zur Verbesserung der Lebensqualität in unserer Gemeinschaft beitragen werden."

Der erste Testlauf wird aus Lieferungen zwischen ausgewählten Standorten von FedEx Office bestehen. FedEx Office bietet derzeit einen SameDay City-Service an, der in 32 Märkten und in 1.900 Städten von uniformierten FedEx-Mitarbeitern mit Fahrzeugen der Marke FedEx erbracht wird. Der FedEx-Roboter wird den FedEx SameDay City-Service ergänzen.

"Der FedEx SameDay Bot stellt das nächste Kapitel unserer langen Tradition von Innovationen und hervorragendem Service dar, unterstützt vom bereits bestehenden FedEx-Logistik-Ökosystem", sagte Brian Philips, Präsident und CEO von FedEx Office. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit dieser Technologie neue Märkte bedienen und unsere Kunden besser unterstützen können. Die Unternehmen, die uns Feedback zu den potentiellen Anwendungsmöglichkeiten der Technologie gegeben haben, haben entscheidend dazu beigetragen, dass wir in die Zukunft des E-Commerce blicken können."

Der FedEx-Roboter wird Einzelhändler in mehreren Segmenten unterstützen, und die erste Gruppe von Einzelhandelskunden, die den Prototyp gesehen haben, hat den Wert erkannt, den diese Technologie ihren Branchen liefern kann.

"Wir sind begeistert, dass wir mit den talentierten Teams bei FedEx und DEKA für diese revolutionäre Innovation zusammenarbeiten können", sagte Bill Rhodes, Vorstandsvorsitzender, Präsident und CEO für Kundenzufriedenheit bei AutoZone. "Als wir den FedEx SameDay Bot in Aktion sahen, war unserem Team klar, auf wie viele verschiedene Arten er zur Verbesserung unseres Service durch zuverlässige, hocheffiziente Lieferungen für unsere Kunden beitragen kann."

"Der Komfort und die Kapazitäten des FedEx Same Day Bot haben das Potential für eine starke Vereinfachung und Beschleunigung des Vertriebs für unsere verschiedenen Kunden. Denken Sie etwa an die Fachkräfte, die Zeit und Geld sparen könnten, wenn sie ihren Arbeitsplatz nie verlassen müssen, um wichtige Werkzeuge und Materialien zu besorgen, die sie von Lowe's benötigen", sagte Don Frieson, Executive Vice President Lieferkette bei Lowe's. "Wir freuen uns darauf, alle Möglichkeiten zur Verbesserung des Service auszuloten, den wir unseren Kunden mit dieser Innovation bieten."

"Bei Pizza Hut prüfen wir ständig neue technologiebasierte Lösungen für die Weiterentwicklung unseres Liefergeschäftes wir versuchen, das moderne Pizzaerlebnis für unsere Kunden neu zu definieren", sagte Nicolas Burquier, Chief Customer und Operations Officer, Pizza Hut USA. "Die Gelegenheit zur Zusammenarbeit mit einem bewährten Innovator in der Lieferbranche wie FedEx gibt uns die Möglichkeit, für die weitere Optimierung unseres erstklassigen Liefererlebnisses modernste Technologien zu nutzen."

"Wir investieren weiterhin in diese Technologien und Ressourcen, die Target zur einfachsten Option beim Einkauf machen jetzt und in der Zukunft. Wir freuen uns sehr, dass wir mit FedEx bei der Erkundung der Optionen zusammenarbeiten können, wie autonome Roboter u. a. die Lieferservices verbessern können, damit wir die Erwartungen unserer Gäste an Bequemlichkeit und Komfort in jedem Fall weiterhin übertreffen können", sagte John Mulligan, Chief Operating Officer bei Target.

"Bei Walgreens verfolgen wir das Projekt, die neuesten innovativen Technologien zu nutzen, um differenzierte Optionen für die Pharmazie und das Gesundheitswesen sowie Lieferlösungen zu realisieren, mit denen unsere Kunden unsere Services überall und jederzeit nach Bedarf nutzen können", sagte Alex Gourlay, Co-Chief Operating Officer bei Walgreens Boots Alliance, Inc. "Mit FedEx als Partner ist Walgreens in den USA zur schnellsten Option für die Lieferung von Medikamenten am nächsten Tag geworden, und wir freuen uns, dass der FedEx SameDay Bot im Rahmen der Intensivierung unserer Partnerschaft eine weitere Möglichkeit für uns bedeutet, unseren Kunden besseren Service und mehr Komfort zu bieten."

Der Roboter hatte seinen ersten öffentlichen Auftrag am Dienstag, den 26. Februar bei der NBC Tonight Show mit Jimmy Fallon. Dieser Prototyp soll noch verfeinert werden, um Sicherheitsnormen und -bestimmungen sowie dem besonderen Bedarf der Kunden gerecht zu werden. Weitere Informationen über den FedEx SameDay Bot finden Sie auf thefuturefedex.com. Ergänzendes Material finden Sie hier.

Über die FedEx Corp.

Die FedEx Corp. (NYSE:FDX) liefert für Kunden und Unternehmen weltweit ein umfassendes Portfolio von Services für Transport, E-Commerce und Business. Das Unternehmen verbucht einen Jahresumsatz von 69 Milliarden USD und bietet integrierte kommerzielle Anwendungen über operative Unternehmen, die gemeinsam im Zeichen der angesehenen Marke FedEx konkurrieren und gemanagt werden. FedEx wird regelmäßig zu einem der weltweit beliebtesten und zuverlässigsten Arbeitgeber gekürt und inspiriert seine mehr als 450.000 Mitarbeiter, sich stets "absolut und positiv" auf Sicherheit, die höchsten ethischen und professionellen Standards und die Bedürfnisse ihrer Kunden und der Gesellschaft zu konzentrieren. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie FedEx Menschen und Möglichkeiten rund um die Welt zusammenbringt, besuchen Sie bitte about.fedex.com.

Über die DEKA Research Development Corp.

DEKA hat seinen Sitz in Manchester, NH und ist ein Unternehmen für Forschung und Entwicklung mit fast 600 Mitarbeitern, d. h. Fachleute für Ingenieurwesen, Fertigung und Qualitätssicherung, die sich auf die Entwicklung neuer Technologien konzentrieren, die eine Reihe unterschiedlichster Anwendungen umfassen. Das Unternehmen wurde 1982 von Dean Kamen gegründet, einem Erfinder, der mehr als 1000 Patente in den USA und im Ausland besitzt sowie zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat. Viele dieser Auszeichnungen galten innovativen medizintechnischen Geräten, mit denen die Grenzen der Gesundheitsversorgung weltweit erweitert werden konnten.

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können als zukunftsgerichtete Aussagen gelten, etwa zu den Erwartungen der Unternehmensleitung bezüglich der Kapazitäten des FedEx SameDay Bot und der damit verfügbar werdenden Effizienzen sowie zu unserer Fähigkeit, geltenden Sicherheitsnormen und -bestimmungen gerecht zu werden und die erforderlichen staatlichen Zulassungen zu erhalten. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und weiteren Faktoren, darunter die inhärente Ungewissheit, die mit neuen, innovativen Technologien einhergeht, unerwartete Ergebnisse der ersten Tests sowie neue Sicherheitsnormen und -bestimmungen sowie die erforderlichen staatlichen Zulassungen, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse von den in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen formulierten oder implizierten abweichen können. Sämtliche zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurden. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen weder infolge neuer Informationen, zukünftiger Geschehnisse noch infolge sonstiger Gegebenheiten.

