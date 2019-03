Capgemini wird ein neues Partnerschaftsabkommen mit IDEMIA, dem Weltmarktführer im Bereich der Augmented Identity, mit dem Ziel unterzeichnen, eine sichere Managementplattform für Internet der Dinge (Internet of Things, IoT)-Geräte vorzustellen, die eine sichere Anbindung für eine breite Palette von Geräten und Daten gewährleistet. Dieses Abkommen ist ein Schritt, um den ständig steigenden Bedarf an Konnektivität und Sicherheit für intelligente Objekte zu decken.

Obwohl sich die durch Cyberkriminalität verursachten Kosten zwischen 2015 und 20191 vervierfacht haben, wird IoT für viele Branchen neue Chancen eröffnen. Aufgrund dieser Tatsache müssen die Vernetzungsmöglichkeiten und Sicherheitsanforderungen für IoT erhöht werden, damit es für Kunden und Endanwender skalabarer und vertrauenswürdiger wird.

Unterstützt durch das Know-how von Capgemini und IDEMIA wird die gemeinsame Plattform intelligenten Geräten die dringend benötigte Sicherheit und Konnektivität verleihen und gleichzeitig das Geräte-Onboarding, die Konfiguration und die Integration in bestehende Back-End-Systeme des Kunden vereinfachen. Eine E-Health-App gibt Ärzten zum Beispiel durch einen Austausch von kritischen Daten Flexibilität bei der Betreuung ihrer Patienten und somit die Möglichkeit, intelligentere Entscheidungen auf Grundlage von authentifizierten und verschlüsselten Geräten, einem sicheren Zugriff (zur Änderung von Parametern) und einem sicheren Datenfluss zu treffen. Auf dieselbe Weise erlaubt sie Maschinen und Geräten innerhalb einer Fabrik oder im Rahmen einer Infrastruktur sich miteinander zu vernetzen und Fluktuationen vorherzusagen und zu vermeiden.

Jean-Pierre Petit, Direktor für digitale Fertigung bei Capgemini sagte: "Die Grundvoraussetzung für Produkt- oder Industrieanalytik und KI ist Konnektivität gekoppelt mit Sicherheit. Capgeminis Abkommen mit IDEMIA wird eine einzigartige, vollständig agnostische, konfigurierbare und hochsichere Plattform von einem Endpoint-Gerät bis zur Cloud hervorbringen.?

Diese Plattform basiert auf Capgeminis IoT-Gerätmanagementplattform X-IoT, die jegliche Arten von Gateway und Protokollen sicher mit der Cloud verbindet und verwaltet, sowie IDEMIAs M-TRUST-Lösung, die die Gerätesicherheit aller erfassten Daten sowie an die Geräte gesendeten Befehle und Konfigurationen gewährleistet. Sie kann für die verschiedensten Geräte eingesetzt werden, von einfachen intelligenten Gesundheitsgeräten und intelligenten Ventilen für die Wasserversorgung einer Stadt bis hin zu Industriemaschinen und -geräten.

Yves Portalier, Executive Vice-President für Aktivitäten im Bereich vernetzte Objekte bei IDEMIA sagte: "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Aktivitäten mit denen von Capgemini bündeln werden, da sich unsere beiderseitigen Leistungen hervorragend ergänzen. Unterstützt durch unsere M-TRUST-Lösung bringt IDEMIA seinen weltweit geschätzten Sachverstand in die Zusammenarbeit mit Capgemini ein, um so zu einer Erhöhung der Sicherheit von Capgemini-Kunden beizutragen, die in verschiedenen Industriezweigen angesiedelt sind, die die von uns abgedeckten ergänzen.?

