Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -



PETRONAS Lubricants International (PLI) (https://www.pli-petronas.com/en/), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von PETRONAS, hat heute mit Stephanie Travers die erfolgreiche Bewerberin aus der globalen Suche nach einem neuen Trackside Fluid Engineer bekannt gegeben.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/828728/PETRONAS.jpg )



Die 24-Jährige wird dem fünffachen FIA F1 World Constructors' Champions, Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport (https://www.mercedesamgf1.com/en/mercedes-amg-f1/), in der Saison 2019 mit umfangreichen Schmiermittel-Services zur Seite stehen.



Sie setzte sich gegen 7000 Bewerber durch und absolvierte erfolgreich den fünfteiligen Auswahlprozess mit abschließendem Bewerbungsgespräch mit Giuseppe D'Arrigo, dem Chief Executive Officer der PLI-Gruppe.



"Wir freuen uns, Stephanie als neuen PETRONAS Trackside Fluid Engineer (PTFE) begrüßen zu dürfen", sagte D'Arrigo. "In ihrer neuen Rolle reist Stephanie mit dem Team zu allen Rennen, um vor Ort im PETRONAS Labor an der Rennstrecke zu arbeiten. Unsere Ingenieure repräsentieren die technische Expertise von PETRONAS in der Formel 1. Sie stehen für das Bekenntnis des Unternehmens, einen Pool an Talenten aufzubauen, um unsere Fluidtechnik von der Rennstrecke auf die Straße zu bringen. PETRONAS beschäftigt im gesamten Unternehmen nur die besten und begabtesten Mitarbeiter und ich bin davon überzeugt, dass Stephanies Fähigkeiten, Leidenschaft, Entschlossenheit und positive Einstellung sie zu einem fantastischen Neuzugang für unser Team machen werden."



Stephanie wurde am Circuit de Catalunya von PLI Group Technology Officer Eric Holthusen vorgestellt. Sie wird vom amtierenden PETRONAS Trackside Fluid Engineer Ahmad Nasri Mohd Shafie betreut.



"PETRONAS hat einen enormen Beitrag zur Performance und Zuverlässigkeit beigetragen, die das Herzstück unserer Erfolge aus den vergangenen fünf Saisons darstellen", sagte Toto Wolff, Teamchef und CEO von Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport.



"PETRONAS hat im Verlauf unserer Partnerschaft, die sich nun schon über ein ganzes Jahrzehnt erstreckt, stetig die Messlatte höher gelegt und uns mit Technologien und technischem Know-how versorgt, um uns damit einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Das PETRONAS Trackside Fluid Engineer Programm war von Anfang an Teil unserer Partnerschaft und ist eine wichtige Säule in unserem Streben nach Leistung und Zuverlässigkeit. Die Möglichkeit, Schmiermittelingenieure in unserem Labor an der Rennstrecke zu haben, gibt uns die Chance, schnell Schmierstoffe aus dem Auto zu analysieren und auf potenzielle Herausforderungen in Echtzeit zu reagieren. Das Programm hat sich zudem zu einem großartigen Weg entwickelt, um in unserer hart umkämpften Branche Talente zu finden und weiterzuentwickeln. Ich bin sicher, dass Stephanie unser Team an der Strecke weiter verstärken wird. Herzlich willkommen in der Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport-Familie, Stephanie!"



PETRONAS ist seit dem Jahr 2010 technischer Partner von Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport. Das Unternehmen entwickelte in enger Zusammenarbeit mit dem Mercedes-AMG Werksteam, Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP) (https://www.mercedes-amg-hpp.com/), und PETRONAS Technology Solutions die PETRONAS Primax Treibstoffe, PETRONAS Syntium Motoröle und PETRONAS Tutela Getriebeflüssigkeiten.



OTS: PETRONAS Lubricants International newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133813 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133813.rss2



Pressekontakt: Ms Julia Jaafar Manap +60 12 3739 070 julia.manap@pli-petronas.com



Global Sponsorship PLI: Mr Andrea Sabatino +39 331 635 0776 andrea.sabatino@pli-petronas.com



Crunch Communications: Charli Burden +44 7884 265 469 charli@crunchcommunications.co.uk