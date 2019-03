REDWOOD CITY, Kalifornien, March 01, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anomali hat heute gemeinsam mit dem Ponemon Institute den dritten Jahresbericht zum Cyber-Threat-Intelligence-Sektor veröffentlicht. Der Bericht bestätigt eine weiterhin steigende Akzeptanz und weitverbreitete Nutzung von Threat Intelligence. 79 % der Befragten in Nordamerika gaben an, dass sie jetzt Intelligenz in ihren Sicherheitsprogrammen einsetzen. Trotz dieser raschen Akzeptanz konnte jedoch noch nicht der gewünschte Wirkungsgrad erzielt werden. Nur 41 % der Befragten gaben an, dass ihre Intelligence-Programme effektiv sind.



Der Bericht "The Value of Threat Intelligence: Annual Study of North American and United Kingdom Companies" (Die Bedeutung von Threat Intelligence: jährliche Studie zu Unternehmen aus Nordamerika und dem Vereinigten Königreich) enthält die Ergebnisse einer Umfrage, an der 1.000 IT- und Sicherheitsexperten teilnahmen. Anhand der Umfrageergebnisse wurden die Nutzung, Vorteile und Herausforderungen von Threat Intelligence bewertet. Umfrageergebnise:

85 % waren der Ansicht, dass Threat Intelligence für die Sicherheitsabläufe von großer Bedeutung ist

Phishing-Angriffe bereiteten 25 % der Befragten die größten Sorgen und für fast doppelt so viele Befragte (45 %) sind sie am zeitaufwändigsten.

Das Datenaufkommen belastet weiterhin die Erkennungsmöglichkeiten: zu viel interner Datenverkehr, zu viele zu verfolgende Bedrohungsindikatoren, zu viele Fehlalarme, zu wenig historische Daten zur Durchführung von Untersuchungen.

"Seit drei Jahren beobachten wir eine kontinuierlich zunehmende Nutzung von Threat Intelligence in den Unternehmen in den USA und dem Vereinigten Königreich", sagte Dr. Larry Ponemon, Chairman und Gründer des Ponemon Institute. "In diesem Zeitraum ist auch die Anzahl der Angriffe schnell gestiegen und die Sicherheitsteams waren gezwungen, die Erkennungsmöglichkeiten zu verbessern. Threat Intelligence ermöglicht es, Angriffe früher zu erkennen und effektiver zu beseitigen."

Der Bericht untersucht im Detail die Hindernisse, die einer erfolgreicheren Implementierung von Threat Intelligence im Wege stehen, und gibt Empfehlungen für Unternehmen, die ihre Fähigkeiten zur Erkennung und Beseitigung von Bedrohungen verbessern möchten. Die Zunahme von Phishing-Angriffen belastet die Sicherheitsteams, die oft unterbesetzt sind. Sie müssen jetzt täglich unzählige Bedrohungen analysieren, untersuchen und darauf reagieren, sodass meist die Zeit für eine genaue Untersuchung von ausgefeilteren und gezielten Angriffen fehlt. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit einer stärkeren Automatisierung und Priorisierung ernster Bedrohungen.

"Threat Intelligence bietet Sicherheitsteams erkennbare 'Fingerabdrücke' von Angreifern. Wenn sie richtig genutzt wird, kann diese Intelligenz schwere Angriffe zu einem sehr frühen Zeitpunkt aufdecken", so Dan Barahona, Chief Marketing Officer bei Anomali. "Unsere in Zusammenarbeit mit dem Ponemon Institute durchgeführte Studie bestätigt diesen Nutzen und deckt gleichzeitig die Herausforderungen auf, die Unternehmen bei der vollständigen Implementierung von Threat Intelligence bewältigen müssen."

Ein vollständiger Bericht, einschließlich detaillierter Statistiken über die Effektivitätslücke, acht Best Practices von führenden Cyber-Threat-Intelligence-Unternehmen und umfassende Statistiken aus dem diesjährigen Bericht stehen zum Download zur Verfügung. Laden Sie den vollständigen Bericht von der Website von Anomali herunter:

https://www.anomali.com/resources/whitepapers/2019-ponemon-report-the-value-of-threat-intelligence-from-anomali?utm_source=web&utm_medium=pr

