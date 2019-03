BIRMINGHAM, das seinen Sitz in der Nähe von Birmingham (Vereinigtes Königreich) hat, heute Neuigkeiten zum Erfolg des Unternehmens über ganz Europa, den Nahen Osten und Afrika hinweg veröffentlicht.

"Die Erfolgsgeschichte von Juniper Systems sieht im Vergleich zu anderen Start-Up-Unternehmen im Technologiebereich anders aus", sagte DeVon Labrum, CEO des Unternehmens. "Wir haben uns auf auf eine strategische, sich langsam durchsetzende, hart erkämpfte Disruption konzentriert und es hat sich gelohnt. Wir sind seit einem Vierteljahrhundert im Geschäft und stagnieren nicht. Das ist heute bei Technologieunternehmen einzigartig.

In der gesamten EMEA-Region ist Juniper Systems Limited auf Kurs für ein weiteres Rekordjahr in Bezug auf Wachstum, einschließlich eines erweiterten Teams und erweiterter Produktlinien. Das Unternehmen hat kürzlich dedizierte Kundenbetreuer im deutschsprachigen und nordischen Raum eingestellt. In diesem Jahr plant das Unternehmen, fünf neue Produkte vorzustellen, von denen zwei bereits eingeführt wurden. Dieses Wachstum veranlasste das Unternehmen, seine EMEA-Niederlassung in größere Räumlichkeiten in der Nähe von Birmingham zu verlegen.

Aus der Cedar-Produktlinie wurden kürzlich das Cedar CP3 Rugged Smartphone und das Cedar CT8 Rugged Tablet , veröffentlicht, die beide mit dem Android-Betriebssystem ausgestattet sind. Sie sind absolut robust, wasserdicht und staubdicht und haben eine enorme Resonanz erhalten.

"Dank unserer vielseitigen Produkte und unseres Engagements für hervorragenden Kundenservice ist dies eine aufregende Zeit mit viel Wachstum", sagte Simon Bowe, Geschäftsführer von Juniper Systems Limited in EMEA. "Wir schätzen die Unterstützung unserer Geschäftspartner und des Teams am Hauptsitz in den USA sehr."

Weitere Produkte, die in diesem Jahr auf den Markt kommen, sind zwei robuste Handheld-Computer der dritten Generation, ein Hochleistungstablet und ein erweiterter Sub-Meter-Empfänger.

"Die Vision unseres Unternehmens ist gemeinschafts- und kundenorientiert", kommentierte Bowe. "Wir liefern qualitativ hochwertige technische Produkte und freuen uns, vielen wunderbaren Menschen damit dienen zu können, die in unseren Städten und Gemeinden wichtige Arbeit leisten."

Juniper Systems mit Sitz in Logan, Utah (USA) und Birmingham (Vereinigtes Königreich) entwickelt und fertigt ultra-robuste Handheld-Computer und bietet Lösung zur Felddatenerfassung für den Einsatz in extremen Umgebungen. Seit 1993 setzen Experten innovative mobile Technologie von Juniper Systems in den Bereichen Geomatik, Industrie, Rohstoffe sowie in Versorgungsunternehmen, im öffentlichen Dienst und beim Militär ein.

