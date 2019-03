Der technologische Wandel trägt zu einer steigenden Kundenzahl bei, und die regionale Mitarbeiterzahl übersteigt 630

Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), Anbieter der Branchenplattform, auf die sich die Schadenversicherer verlassen, gab heute bekannt, dass sie mit 75 Kunden in Europa und Südafrika einen bedeutenden Meilenstein in Sachen Wachstum erreicht hat und die Mitarbeiterzahl die 630er Marke überschreitet.

Keith Stonell, Managing Director EMEA, Guidewire, erläutert das Entwicklungstempo in der Schadenversicherungsbranche und die Reaktion von Guidewire. "In den letzten Jahren hat sich die Technologie im Bereich der Schadenversicherung stärker verändert als in den vorangegangenen zehn oder sogar zwanzig Jahren. In Europa und darüber hinaus hat sich die Erwartungshaltung der Versicherungsnehmer verändert, beeinflusst durch den technologischen Fortschritt im Alltag der Menschen. Das treibt den Innovationsschub und den digitalen Wandel in der Branche voran."

"In ganz Europa entstehen neue versicherungsrelevante Datenströme und digitale native Geschäftsmodelle, teilweise von Neueinsteigern und Nicht-Versicherungsunternehmen, aber auch neue Risikoarten wie Cyberterrorismus", so Stonell weiter. "Wie sollten Versicherer reagieren? Sie müssen in der Lage sein, schnell und präzise neue Produkte auf den Markt zu bringen, um neue Chancen wahrzunehmen. Zu diesem Zweck sollten sie den Einsatz einer Plattform in Betracht ziehen, die Software, Services und ein Partnernetzwerk mit ergänzenden Anwendungen zusammenführt, um ihre Organisation zu stärken. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, eine solche Branchenplattform bereitzustellen, die Guidewire InsurancePlatform, und die optimale Möglichkeit zu bieten, diese mit Guidewire Cloud zu nutzen, damit unsere Kunden sich darauf verlassen können, dass wir ihr Business führen, ausbauen und differenzieren."

"In EMEA sehen wir weiterhin ein beeindruckendes Wachstum in unserer Kundengemeinschaft, und wir sind bestrebt, die Ambitionen dieses vielschichtigen Versicherungsmarktes zu erfüllen, vor allem in einer Zeit des ständigen technologischen Wandels", kommentierte Will McAllister, Vice President, EMEA Operations, Guidewire. "Unsere regionalen Entwicklungszentren in Dublin, Krakau und Madrid sind stark gewachsen und stellen wichtige Ressourcen für die Produktentwicklung und professionelle Beratung für Kunden in Europa und auf internationaler Ebene bereit. Beides ist entscheidend für unseren nachhaltigen Erfolg als Unternehmen. Die Betreuung unserer Kunden in der gesamten EMEA-Region beinhaltet auch die kontinuierliche Rekrutierung in unseren neun lokalen Niederlassungen in der Region."

EMEA-Highlights:

Die Kundenzahl in EMEA ist auf 75 Versicherer in vierzehn Ländern angewachsen, darunter auch: ADAC, Admiral Group plc, Allianz, Arch Insurance, Aspen Insurance, Aviva, Basler, Beazley Group plc, BPCE, ConTe.it, Direct Line Group, Ethias, FRIDAY, Hastings Direct, Hiscox, L'Olivier Autoversicherung, LähiTapiola, LV=, NFU Mutual, OP, P&V Group, PZU, QBE European Operations, Rossgosstrakh, Saga Services, Saint Christophe Assurances, Santam, Sompo International, Tinkoff, Touring Assurances, TUiR Warta, UnipolSai Assicurazioni S.p.A., und Zürich.

Steigende Kundenzahlen und Produktnachfrage führten zu einem Anstieg der Mitarbeiterzahl auf über 630 in Dublin, Krakau, London, Madrid, Mailand, Moskau, München, Paris und zuletzt in Kopenhagen;

Produktentwicklungsteams produzieren weiterhin marktspezifische Dienstleistungen und Lösungen in ganz EMEA, die es den Versicherern ermöglichen, Guidewire-Produkte schneller einzusetzen, um ihre regionalen Bedürfnisse zu erfüllen;

Kunden haben Benutzergruppen in den EMEA-Ländern eingerichtet, darunter Belgien, DACH, Frankreich, Italien und Vereinigtes Königreich, um über Trends in der Versicherungstechnologie sowie über Produkterfahrungen mit Guidewire zu diskutieren und Erkenntnisse mit ihren Kollegen auszutauschen;

Neben starken globalen Partnerschaften haben sich die lokalen Partnerbeziehungen als Teil des globalen PartnerConnect-Programms von Guidewire weiterentwickelt (und bieten spezifische Marktexpertise), einschließlich der zuletzt angekündigten Partnerschaften mit FRISS, IKOR, Octo Telematics und Validus;

Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber bei den "Great Place to Work Awards", Irland, 2016, 2017, 2018 und 2019; und

Branchenanalysten haben die Stellung von Guidewire in EMEA als führendes Unternehmen der Versicherungstechnologie anerkannt: Als führendes Unternehmen im 2018 eingeführten "Gartner Magic Quadrant" für nicht-lebensversichernde Plattformen in Europa¹ lesen Sie eine kostenlose Kopie des Berichts; Gewinner von zwei XCelent-Awards in Celents Bericht "Europe, Middle East, and Africa Policy Administration Systems 2018 Personal, Commercial, and Specialty ABCD Vendor View²" lesen Sie den Bericht.



"Der fokussierte Ansatz von Guidewire für den Markteintritt in neue Regionen und Länder hat es dem Unternehmen ermöglicht, die höchste Anzahl an neuen Geschäftsabschlüssen in Europa zu erzielen. Guidewire machte ein Fünftel aller neuen Geschäftsabschlüsse zwischen 2016 und dem 31. März 2018 bei den in diesem Bericht genannten Anbietern aus und demonstrierte damit seine Fähigkeit, erfolgreich in neue Regionen einzusteigen", schrieb Sham Gill, Senior Director, Analyst, Gartner und Autor des Berichts 2018 Gartner Magic Quadrant for Non-Life Insurance Platforms, Europe

"Guidewire ist ein langjähriger Mitwirkender an den EMEA-Berichten, aber hier sehen wir mehr Live-Kunden und eine Demonstration der Dynamik von Guidewire mit PolicyCenter in der Region EMEA. Guidewire investiert weiterhin beträchtliche Summen in seine Produkte, und PolicyCenter bildet da keine Ausnahme", sagte Craig Beattie, Senior Analyst, Celent und Autor des Berichts EMEA Policy Administration Systems 2018 Personal, Commercial, and Specialty ABCD Vendor View. "Nach diesem Bericht ist PolicyCenter bei mehr Kunden und in mehr Ländern in EMEA als in den Vorjahren installiert und zeigt auch mehr Geschäftsabschlüsse in diesem Gebiet. Insgesamt betrachtet Celent PolicyCenter als eine führende Richtlinienverwaltungslösung mit einer gut gestalteten Benutzeroberfläche, umfassenden Funktionen und einem beträchtlichen und wachsenden Kundenstamm in EMEA und weltweit."

Über Guidewire Software

Guidewire bietet die Branchenplattform, auf die sich die Schadenversicherer verlassen, um sich in einer Zeit des sich beschleunigenden Wandels anzupassen und erfolgreich zu sein. Wir stellen die Software, Services und das Partner-Ökosystem bereit, damit unsere Kunden ihr Geschäft führen, differenzieren und ausbauen können. Wir haben das Privileg, mehr als 350 Unternehmen in 32 Ländern zu betreuen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.guidewire.com und folgen Sie uns auf Twitter: @Guidewire_PandC.

