"Mindener Tageblatt" zu Trump/Kim:

"Außenpolitik und Diplomatie in Weltkonfliktherden mit langen Geschichtslinien sind, entgegen landläufiger Stammtisch-Überzeugungen, eben keine Frage hemdsärmeliger Dealmaker-Fähigkeiten, sondern in der Regel etwas komplexere Herausforderungen. Sie in maßloser Selbstüberschätzung als Bühne für Illusionstheater zu missbrauchen, ist nicht nur dumm, sondern letztlich auch gefährlich. Der sein Land fest unter der Knute habende Diktator kann seine Widerspenstigkeit als Erfolg verkaufen: Kim hat seine Trümpfe nicht aus der Hand gegeben. Donald Trump dagegen hat die ganze Welt einmal mehr dabei zusehen lassen müssen, dass seine angebliche Geheimwaffe - er selbst - nur Schaum schlagen kann. Vielleicht merken es ja irgendwann auch seine glühendsten Anhänger."/be/DP/stw

AXC0006 2019-03-01/05:35