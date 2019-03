Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht am Freitag (9.55 Uhr) die Arbeitslosenzahlen für Februar. Von der Deutschen Presse-Agentur befragte Volkswirte deutscher Großbanken rechnen mit einem leichten Rückgang der Arbeitslosenzahlen um etwa 16 000 auf rund 2,39 Millionen Menschen. Das wären rund 156 000 Männer und Frauen weniger als vor einem Jahr. Ein verstärkter Stellenabbau auf dem Bau, in Gärtnereien, der Gastronomie und in der Landwirtschaft verhindert während der Wintermonate einen stärkeren Rückgang der Jobsucher-Zahlen./bak/DP/stw

