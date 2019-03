Vancouver (ots/PRNewswire) - Gemäß der Pressemitteilung vom 15. November 2018 gibt die Canfor Corporation (TSX: CFP) bekannt, dass sie den Erwerb eines Anteils von 70 % am Vida-Konzern ("VIDA") aus Schweden zum Kaufpreis von 3.990 Mio. Schwedischen Kronen (etwa 580 Mio. CAD) abgeschlossen hat.



"Wir begrüßen das VIDA-Team herzlich bei Canfor und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit VIDA, um unser Geschäft auf globaler Ebene auszubauen", erklärte Don Kayne, Präsident und Chief Executive Officer von Canfor. "Wir schätzen das Team von VIDA, die Qualität der Holzprodukte des Unternehmens, seine starken Kundenbeziehungen und vor allem den weltweiten Wert der Marke VIDA."



Zukunftsgerichtete Aussagen



Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" dar, die bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Leistungen unterscheiden, die durch solche Aussagen vorhergesagt oder impliziert wurden. Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "sieht voraus", "beabsichtigt", "plant", "wird", "glaubt", "bemüht sich", "schätzt", "sollte", "dürfte", "könnte" und Variationen solcher Wörter und ähnlicher Ausdrücke sollen solche Vorhersagen kenntlich machen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Überzeugungen der Geschäftsführung, doch die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Es gibt viele Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse sich wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Darüber hinaus beruhen die Erwartungen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren, auf der Annahme eines rechtzeitigen Erhalts von behördlichen Genehmigungen und dass die Aufsichtsbehörden keine nachteiligen Entscheidungen treffen, auf einer rechtzeitigen und erfolgreichen Integration des Unternehmens und der VIDA AB sowie auf der Genauigkeit und Vollständigkeit der Informationen, die dem Unternehmen in Bezug auf die VIDA AB zur Verfügung gestellt werden. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgeschlagene Transaktion tatsächlich stattfinden wird oder dass die erwarteten strategischen Vorteile und Synergien vollständig, teilweise oder überhaupt verwirklicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf gegenwärtigen Erwartungen und Canfor übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, um auf spätere Ereignisse oder Entwicklungen einzugehen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Canfor ist ein führendes integriertes Unternehmen für Forstprodukte mit Sitz in Vancouver, British Columbia ("BC") und Beteiligungen in BC, Alberta, North und South Carolina, Alabama, Georgia, Mississippi und Arkansas. Canfor produziert vorwiegend Weichholz und besitzt auch eine Beteiligung von 54,8 % an Canfor Pulp Products Inc., einem der größten Hersteller von marktüblichem gebleichtem Weichholz aus dem Norden des Landes, und ein führender Hersteller von hochwertigem Holzpapier. Die Aktien von Canfor werden an der Börse von Toronto unter dem Symbol CFP gehandelt.



