Medienmitteilung

Erfolgreiche Umsetzung der Strategie

Verkauf des Segments Drive Systems erfolgreich abgeschlossen

Pfäffikon, Schwyz, Schweiz - 1. März 2019 - Oerlikon (SIX: OERL), ein führender Technologie- und Engineeringkonzern, gab heute bekannt, dass der Verkauf des Segments Drive Systems an Dana Incorporated (NYSE: Dana) erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Verkaufsvereinbarung wurde im Juli 2018 unterzeichnet und bekannt gegeben. Mit dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung sämtlicher Vollzugsbedingungen ist der Verkauf nun erfolgreich abgeschlossen.

"Der Abschluss der Transaktion stellt den nächsten Meilenstein bei der Umsetzung unserer Strategie dar", sagte Dr. Roland Fischer, CEO des Oerlikon Konzerns. "Wir werden nun unsere Anstrengungen und Ressourcen auf das Wachstum und die Performance unseres Oberflächenlösungs- und Chemiefasergeschäfts konzentrieren."

Die Transaktion setzt Ressourcen frei, die Oerlikon in Innovationen sowie in organisches und anorganisches Wachstum investieren wird. Zudem sollen weitere Digital- und Operational-Excellence-Programme das künftige Wachstum fördern. Der Unternehmenswert der Transaktion belief sich auf CHF 600 Mio. Im Jahresabschluss 2018 wird das Segment Drive Systems als nicht fortgeführte Aktivitäten berichtet. Die finanziellen Einzelheiten zum Abschluss der Transaktion und deren Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen wird Oerlikon anlässlich der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2018 am 5. März 2019 bekannt geben.

Über Oerlikon

Oerlikon (SIX: OERL) entwickelt Werkstoffe, Anlagen und Oberflächentechnologien und erbringt spezialisierte Dienstleistungen, um Kunden leistungsfähige Produkte und Systeme mit langer Lebensdauer zu ermöglichen. Gestützt auf seine technologischen Schlüsselkompetenzen und sein starkes finanzielles Fundament setzt der Konzern sein mittelfristiges Wachstum fort, indem er drei strategische Faktoren umsetzt: Fokussierung auf attraktive Wachstumsmärkte, Sicherung des strukturellen Wachstums und Expansion durch zielgerichtete M&A-Aktivitäten. Oerlikon ist ein weltweit führender Technologie- und Engineering-Konzern, der sein Geschäft in zwei Segmenten (Surface Solutions und Manmade Fibers) betreibt und weltweit rund 9 500 Mitarbeitende an 171 Standorten in 37 Ländern beschäftigt. Im Jahr 2017 erzielte Oerlikon einen Umsatz von CHF 2,1 Mrd. und investierte rund CHF 100 Mio. in Forschung und Entwicklung.

