23 % Kursgewinn an einem Tag machte den größten Online-Modehändler um 1,3 Mrd. Euro wertvoller. Das bermerkenswerte daran: Zalando legt im Umsatz weiterhin deutlich zu - aber mit roten Zahlen. Darin liegt das Problem. Onlinehandel bleibt ein sicheres Geschäftsfeld doch die Experten fragen sich weiterhin, ob damit nachhaltig, also für längere Zeit, eine ausreichende Rentabilität erreicht werden kann. Diese Frage hat bislang kein größerer Online-Händler beantwortet. Dem Kurssprung von gestern dürften Korrekturen folgen, so dass es nicht ganz eilig ist, unbedingt nach dem Kurssprung investieren zu müssen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info