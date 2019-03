Eine leichte Stimmungsaufhellung in der chinesischen Industrie dürfte dem deutschen Aktienmarkt zum Wochenschluss Rückenwind verleihen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitag knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn ein halbes Prozent höher auf 11 573 Punkte. Im Hauptgeschäft wäre das ein neues Jahreshoch.

Die Stimmung in Chinas Industrie sei zwar immer noch nicht wieder glänzend, habe sich aber ein wenig erholt, erklärte ein Händler. In den vergangenen Monaten hatte immer wieder die Furcht vor einer starken Abkühlung der chinesischen Wirtschaft die Anleger verunsichert. Tendenziell positive Signale kommen daher gut an. Bereits die Bösen Asiens legten zum Wochenschluss zu.

Auf der Unternehmensseite richten sich die Blicke auf die Jahreszahlen des Rüstungskonzerns und Autozulieferers Rheinmetall./mis/jha/

ISIN DE0008469008

AXC0033 2019-03-01/07:24